Das sind die Kandidaten bei "The Voice of Germany 2021"

"The Voice of Germany" 2021 startet heute in die 11. Staffel. Wir stellen Ihnen hier alle Kandidaten vor. Außerdem sehen Sie, für welchen Coach sie sich entscheiden.

" The Voice of Germany" 2021 startet heute in Staffel 11. Samu Haber, Rea Garvey, Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld haben die Jury verlassen. Auf den Stühlen nehmen stattdessen Sarah Connor und Johannes Oerding Platz. Aus der zehnten Staffel sind Nico Santos und Mark Forster noch zu sehen. In diesem Artikel sehen Sie alle Coaches mitsamt ihrer Kandidaten im Überblick - sobald die ersten Blind-Auditions gelaufen sind.

The Voice of Germany” 2021: Kandidaten und Kandidatinnen

ProSieben und Sat.1 haben die ersten beiden Sendetermine von Staffel 11 veröffentlicht. Die genaue Anzahl an Blind-Auditions steht noch nicht fest. Im vergangenen Jahr wurden neun Blind-Auditions abgehalten, deshalb haben wir Ihnen basierend darauf eine vorläufige Übersicht zu den Terminen zusammengestellt:

Blind-Audition 1, 7. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

Andy Woithe (33 Jahre) mit dem Song: Cutting Crew - Died in Your Arms

(33 Jahre) mit dem Song: Cutting Crew - Died in Your Arms Archippe Mbongue Ombang (21 Jahre) mit dem Song: Whitney Houston And CeCe Winans - Count On Me

(21 Jahre) mit dem Song: And - Count On Me Dan Perry (27 Jahre) mit dem Song: Queen - Killer Queen

(27 Jahre) mit dem Song: Queen - Killer Queen Janine Gierszewsky (21 Jahre) mit dem Song: Alice Merton - Why So Serious?

(21 Jahre) mit dem Song: - Why So Serious? Jennifer Williams-Braun (63 Jahre) mit dem Song: Nina Simone - I Put A Spell On You

(63 Jahre) mit dem Song: - I Put A Spell On You Katarina Mihaljević (21 Jahre) mit dem Song: Olivia Rodrigo - Drivers License

(21 Jahre) mit dem Song: - Drivers License Laura und Sophie (23 und 26 Jahre): mit dem Song: Amy Winehouse - Valerie

(23 und 26 Jahre): mit dem Song: Amy Winehouse - Valerie Nico Grund (27 Jahre) mit dem Song: Ed Sheeran - Supermarket Flowers

(27 Jahre) mit dem Song: - Supermarket Flowers Peter Hoebertz (31 Jahre) mit dem Song: Nathan Evans - Wellerman (Sea Shanty)

(31 Jahre) mit dem Song: - Wellerman (Sea Shanty) Salomé Stresing (23 Jahre) mit dem Song: Doja Cat - Say So

(23 Jahre) mit dem Song: Doja Cat - Say So Zeynep Avici (38 Jahre) mit dem Song: Tan Tasci - Yalan

Wer ist weiter?

Archippe Mbongue Ombang

Peter Hoebertz

Laura und Sophie

Jennifer Williams-Braun

Katharina Mihaljević

Zeynep Avici

Nico Grund

Salomé Stresing

Wer ist raus?

Andy Woithe

Janine Gierszewsky

Dan Perry

Blind-Audition 2, 10. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

Jennifer Hans (30, Neumünster ) mit dem Song: Lizzo - Juice

(30, ) mit dem Song: Lizzo - Juice Philipp Steffen (39, Birkenwerder ) mit dem Song: Suzanne Vega - Luca

(39, ) mit dem Song: - Luca Natascha Ronowski (25, Alsdorf ) mit dem Song: Adele - One And Only

(25, ) mit dem Song: Adele - One And Only Sebastian Krenz (29, Oppurg ) mit dem Song: Scorpions - Still Loving You

(29, ) mit dem Song: Scorpions - Still Loving You Katy Weber (20, Königswinter ) mit dem Song: Dua Lipa - Break my Heart

(20, ) mit dem Song: - Break my Heart Fadi Semmo (32, Düsseldorf ) mit dem Song: Usher - U got it bad

(32, ) mit dem Song: Usher - U got it bad Anton Verzani (22, Lohfelden ) mit dem Song: Jeremias - Grüne Augen lügen nicht

(22, ) mit dem Song: Jeremias - Grüne Augen lügen nicht THE RAZZONES (32-37, Berlin ) mit dem Beatbox-Medley aus Ring Ring Ring, Drop it like it's hot, Mundian to Bach Ke und Knight Rider Theme

(32-37, ) mit dem Beatbox-Medley aus Ring Ring Ring, Drop it like it's hot, Mundian to Bach Ke und Knight Rider Theme Jeanette Alterino (31, Kelkheim ) mit dem Song: The Beatles - Come Together

(31, ) mit dem Song: - Come Together Karen Ann Tepperis (71, Darmstadt ) mit dem Song: Adele - When we were young

(71, ) mit dem Song: Adele - When we were young Felix Breßmer (25, Regensburg ) mit dem Song: Sam Fender - Will we talk?

(25, ) mit dem Song: Sam Fender - Will we talk? Anouar Chauech (26, Dortmund ) mit dem Song: Blue - Breath Easy

Wer ist weiter?

The Razzones

Karen Ann Tepperis

Natascha Ronowski

Anouar Chauech

Anton Verzani

Jennifer Hans

Katy Weber

Sebastian Krenz

Felix Breßmer

Wer ist raus?

Philipp Steffen

Jeanette Alterino

Fadi Semmo

Blind-Audition 3, 14. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

noch nicht bekannt

Blind-Audition 4, 17. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

noch nicht bekannt

Blind-Audition 5, 21. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

noch nicht bekannt

Blind-Audition 6, 24. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

noch nicht bekannt

Blind-Audition 7, 28. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

noch nicht bekannt

Blind-Audition 8, 31. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

noch nicht bekannt

Blind-Audition 9, 4. November 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

noch nicht bekannt

Teams bei "The Voice of Germany" 2021 - Wer coacht welche Kandidaten?

In der Jubliäumsstaffel von "The Voice of Germany" 2020 waren insgesamt sechs Juroren zu sehen, die teilweise in Teams gemeinsam Kandidaten rekrutiert haben. Das wird in Staffel 11 nicht mehr der Fall sein. Hier sehen Sie die Coaches und die Kandidaten in ihren Teams - sobald diese feststehen.

Kandidaten im Team von Sarah Connor

Sarah Connor hat mit ihrer Single "Let’s Get Back to Bed – Boy!" im Mai 2001 ihren Durchbruch geschafft. Seither hat sie neun Studioalben veröffentlicht. In Staffel 11 wird sie zum ersten Mal als Jurorin bei "The Voice of Germany" zu sehen sein.

Kandidaten im Team von Sarah Connor

Archippe Mbongue Ombang aus Folge 1

aus Folge 1 Jennifer Williams-Braun aus Folge 1

aus Folge 1 Katharina Mihaljević aus Folge 1

Katy Weber aus Folge 2

aus Folge 2 Jennifer Hans aus Folge 2

aus Folge 2 Anton Verzani aus Folge 2

Anouar Chauech aus Folge 2

Kandidaten im Team von Johannes Oerding

Johannes Oerding hat mittlerweile sechs Alben veröffentlicht. Sein erstes Album hieß "Erste Wahl". Ob er die Kandidaten mit seinem stylischen Markenzeichen, dem Porkpie-Hut, in sein Team locken kann?

Kandidaten im Team von Johannes Oerding

Zeynep Avici aus Folge 1

Nico Grund aus Folge 1

aus Folge 1 Sebastian Krenz aus Folge 2

Kandidaten im Team von Nico Santos

Nico Santos hat bisher zwei Alben veröffentlicht: "Streets of Gold" und "Nico Santos". Der 28-Jährige ist der jüngste "The Voice of Germany"-Juror. Der Sänger war auch bei der Jubiläumsstaffel im vergangenen Jahr als Jury-Mitglied zu sehen.

Kandidaten im Team von Nico Santos

Laura und Sophie aus Folge 1

aus Folge 1 Natascha Ronowski aus Folge 2

Kandidaten im Team von Mark Forster

Mark Forster ist schon seit Jahren im "The Voice"-Universum als Juror zu sehen. Er hat mittlerweile fünf Studioalben veröffentlicht. Zwei davon erreichten den Gold-Status. 2021 hat er das Album "Musketiere" veröffentlicht. Seine Songs laufen regelmäßig im Radio.

Kandidaten im Team von Mark Forster

Peter Hoebertz aus Folge 1

aus Folge 1 Karen Ann Tepperis aus Folge 2

The Razzzones aus Folge 2

Kandidaten im Team von Elif

Die Sängerin hat selbst Casting-Erfahrung: 2009 belegte sie den zweiten Platz bei "Popstars". 2013 brachte die Musikerin schließlich ihr erstes Album auf den Markt. In der kommenden Staffel wird sie erstmals als Coach bei "The Voice of Germany" dabei sein und ein ganz besonderes Team übernehmen: Beim Online-Spin-Off "The Voice: Comeback Stage" gibt sie bereits ausgeschiedenen Kandidaten eine zweite Chance. Die besten ihres Teams werden schließlich im Halbfinale gegen die übrigen Kandidaten aus den Teams von Johannes Oerding, Nico Santos, Sarah Connor und Mark Forster antreten.

Kandidaten im Team von Elif

Salomé Stresing aus Folge 2

aus Folge 2 Felix Breßmer aus Folge 2

(EJ)