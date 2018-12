vor 2 Min.

"The Voice of Germany": Die Finalisten Panorama

"The Voice of Germany" 2018 geht heute mit der ersten Live-Show ins Halbfinale.

Im Halbfinale von "The Voice of Germany" durften diesmal die Zuschauer entscheiden. Welche Kandidaten haben es ins Finale geschafft?

Bei "The Voice of Germany" konnten sich am Sonntag im Halbfinale zwölf Kandidaten - jeweils drei aus einem Team - wieder vor der Jury beweisen. Dabei wurden die Teams der Coaches stark dezimiert: Nur vier Sänger dürfen ins Finale und das haben diesmal die Zuschauer per Telefon- und SMS-Voting entschieden.

Halbfinale bei "The Voice of Germany" 2018 - Die Kandidaten

James Smith Jr. (16, Schüler), Linda Alkhodor (16, Schülerin) und Benjamin Dolic (21, Elektriker) standen als Halbfinalisten von Yvonne Catterfeld auf der Bühne. Bei seinem Auftritt zu "Stay" von Sam Smith bekam der 21-jährige Benjamin Standing Ovations und für Yvonne war es gar keine Frage, ob er weiterkommt. Die Sängerin bezeichnete ihr diesjähriges Team als eines der stärksten überhaupt. Benjamin war auch derjenige, der sich gegen James und Linda durchsetzen konnte.

Hier lesen Sie mehr zu den Coaches.

Auch im Team von Mark Forster konnten noch drei Kandidaten auf einen Platz im Finale hoffen: Diana Babalola (26, Gesangslehrerin), Jessica Schaffler (17, Auszubildende Kosmetikerin) und Rahel Maas (23, Erzieherin). Jessica überzeugte ihren Coach in den letzten Sing Offs sofort. "Das ist leicht, klar kriegst du einen Hotseat. Das war unfassbar", kommentierte Mark Forster ihre Darbietung zu "Human". Im Halbfinale performte sie "Head Above Water" von Avril Lavigne und überzeugte damit auch die Zuschauer - sie haben Jessica ins Finale gewählt.

"The Voice of Germany" 2018: Ein Rapper im Halbfinale

"Unser Team ist eine Visitenkarte, an der sich andere verschlucken können", bezeichnete Smudo die Teamkonstellation der Fantas, die wohl das breiteste Spektrum an Musikstilen zu bieten haben. Cliffword Dwenger (25, Personal-Coach) war der Rapper der Gruppe und performte "California Love" von 2Pac und Dr. Dre, Eros Atomus Isler (18, Schüler) begeisterte mit "Another Love" ound Coby Grant (32, Musikerin) sang als erfahrenste Sängerin unter den Halbfinalisten "Let It Go" von James Bay. Für Clifford und Coby reichte es jedoch nicht aus. Die Zuschauer wählten Eros, den Smudo bereits einige Folgen zuvor als Wunderkind betitelt hatte, weiter.

Matthias Nebel (27, Bademeister), Bernarda Brunovic (25, Studentin) und Samuel Rösch (24, Student) waren die Halbfinalisten von Michael Patrick Kelly. Von den drei Sängern habe ihn Bernarda Brunovic am meisten berührt. "Ich werde diese Gelegenheit genießen, als wäre es mein letzter Auftritt im Leben", sagte die blinde Studentin vor ihrem Auftritt. Sie sang "Free Your Mind" von En Vogue. Matthias Nebel performte "Wrecking Ball" von Miley Cyrus und Samuel Rösch berührte mit "Der Weg" von Herbert Grönemeyer. Für Samuel geht es auch im Finale weiter.

Weltstar Rita Ora unterstützt die Kandidaten zwischen den Auftritten. Das Finale läuft am nächsten Sonntag ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

Themen Folgen