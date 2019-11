vor 51 Min.

"The Voice of Germany": Heute Finale. Welcher Kandidat schafft den Sieg?

"The Voice of Germany" 2019: Teams und Kandidaten. Wer steht heute im Finale?

Das Halbfinale bei "The Voice of Germany" 2019 steckte voller Überraschungen. Welche Kandidaten sind heute m Finale dabei, wer ist raus?

" The Voice of Germany" 2019 kommt heute am Sonntag, 10. November 2019, mit dem Finale auf Sat.1. Fünf Kandidaten haben es nach diversen harten Runden ins Endspiel geschafft und dürfen nun Teil einer TVOG-Premiere sein: Gemeinsam mit ihren Coaches haben sie Songs für das Finale produziert, die sie heute Abend performen werden. Die Zuschauer können dann abstimmen, welcher Song ihnen am besten gefällt.

Mehr dazu lesen Sie in der Vorschau zum Finale: "The Voice of Germany" 2019, Finale: Lieder heute am Sonntag, 10.11.19.

Wir geben einen Überblick darüber, welche Kandidaten heute zu welchem Team gehören.

The Voice of Germany 2019: Team Alice Merton - ihre Final-Kandidatin

Claudia Emmanuela Santoso (18), Studentin der Musikwissenschaft

TVOG: Diese Kandidatin singt für Team Sido im Finale

Freschta Akbarzada (23), Personalvermittlerin

Dieser TVOG-Kandidat singt im Finale für Team Rea Garveys

Erwin Kintop (23), Staplerfahrer

Coach Mark Forsters Finale-Kandidatin

Fidi Steinbeck (34), Producerin

Dieser Kandidat aus dem Comeback-Team von Nico Santos hat es ins Finale geschafft

Lucas Rieger (19), Schüler

"The Voice of Germany": Letztes Jahr holte Kandidat Samuel Rösch den Sieg

Im vergangenen Jahr holte Samuel Rösch den Sieg in der Sendung. Es war gleichzeitig auch ein Triumph für seinen Coach Michael Patrick Kelly, der in der neuen Staffel 9 nicht mehr dabei ist. (AZ)

