"The Voice of Germany": Patrick Kelly soll Samu Haber ersetzen Panorama

In der kommenden Staffel ist Samu Haber nicht mehr Coach bei "The Voice of Germany". Dafür sollen ProSieben und Sat.1 bereits einen Ersatz gefunden haben.

Samu Haber, Juror und Coach der Show "The Voice of Germany", gönnt sich eine Pause von der Musiksendung. Diese Meldung hatte Mitte Mai unter Fans für Aufsehen gesorgt. Wer wird ihn ersetzen?

"Bild": Paddy Kelly wird wohl Samu Haber bei TVOG ersetzen

Inzwischen haben ProSieben, Sat.1 und die Produktionsfirma Talpa Germany offensichtlich Ersatz gefunden. Wie die Bild-Zeitung erfahren haben will, wird ab der neuen TVOG-Staffel "Paddy" Kelly in einem der roten Juroren-Stühle Platz nehmen. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Auf Nachfrage des Blattes sagte ein Sendersprecher, die Besetzung am Donnerstag im Rahmen der Screenforce Days in Köln bekanntgeben zu wollen.

Mit "Sunrise Avenue" ist er bekannt geworden: Samu Haber. Bei "The Voice of Germany" ist er künftig nicht mehr dabei. Bild: ProSieben (Archiv)

Auch wenn ihn viele wohl noch als "Paddy" Kelly kennen - der Sänger, einst Mitglied der "Kelly Family", nennt sich selbst inzwischen anders. Jetzt macht er unter seinem Geburtsnamen Michael Patrick Kelly Musik. Zuletzt war der 40-Jährige bei der Sendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" auf Vox zu sehen.

Samu Haber war lange Coach bei "The Voice of Germany"

Samu Haber hatte seinen Abschied von "The Voice of Germany" so erklärt: "Ich möchte eine Auszeit vom Fernsehen nehmen und mehr Zeit mit den anderen Seiten des süßen Showgeschäfts verbringen."

Haber war in den Staffeln drei und vier sowie sechs und sieben bei "The Voice" dabei, zuletzt mit den Musikern Mark Forster, Yvonne Catterfeld sowie dem Duo Michi Beck und Smudo.

"The Voice": Dreharbeiten zur neuen Staffel beginnen

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel von "The Voice of Germany" sollen bereits in zwei Wochen beginnen. Zu sehen sein wird die Castingshow wieder auf ProSieben und Sat.1. (dpa, AZ)

Die bisherigen Gewinner von "The Voice of Germany" 1 / 7 Zurück Vorwärts 2011: Ivy Quainoo (BossHoss) mit ihrem Song "Do you like what you see"

2012: Nick Howard (Rea Garvey) mit "Unbreakable"

2013: Andreas Kümmert, (Max Herre) mit "Simple Man"

2014: Charley-Ann Schmutzler (Smudo und Michi Beck) mit "Blue Heart

2015: Jamie-Lee Kriewitz (Smudo und Michi Beck) mit "Ghost"

2016: Tay Schmedtmann (Andreas Bourani) mit "Lauf Baby Lauf"

2017: Natia Todua (Samu Haber) mit "With A Little Help From My Friends"

