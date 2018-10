11:48 Uhr

"The Voice of Germany": Verlobter von Jamie-Lee Kriewitz in Folge 3 Panorama

Fabian Riaz ist Kandidat der Gesangsshow "The Voice of Germany" 2018 und der Verlobte einer TVOG-Gewinnerin.

Heute geht es in die dritten Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2018. Unter den Kandidaten ist auch der Verlobte von TVOG-Gewinnerin Jamie-Lee Kriewitz.

Die Coaches und das Publikum von "The Voice of Germany" 2018 haben in der aktuellen Staffel schon einige emotionale Ausbrüche erlebt. In den ersten Blind Auditions kämpften die Coaches um die Musikerin Coby Grant und die zweiten Blind Auditions rührten Coach Yvonne Catterfeld zu Tränen. In der dritten Folge heute Abend reißen die Emotionen weiterhin nicht ab.

"The Voice of Germany" 2018 heute: "Das ist großes Kino"

So versprechen Prosieben und SAT.1 auch für die dritten Blind Auditions vorab eine Menge aufregender Auftritte. Einer davon ist die Performance von Eros Atomus Isler aus Flensburg. Damit ist zu Beginn seines Auftrittes nicht zu rechnen, denn der 18-Jährige kommt mit einer gewöhnlichen Gitarre auf die "The Voice"-Bühne. Doch seine unorthodoxe Spielweise bringt das Publikum zu staunen.

Anstatt die Akkorde zu zupfen, legt sich der junge Sänger die Gitarre auf die Knie. Den Gitarrenkorpus benutzt der Eros Atomus Isler als Bongo, gleichzeitig zupft er die Saiten. Damit kann er die TVOG-Coaches begeistern. Michael Patrick Kelly: "Das ist großes Kino, was du da drauf hast." Ungewiss ist aber noch, ob sich Coach Kelly oder ein anderes Jurymitglied tatsächlich für den Flensburger umgedreht haben.

Blind Auditions III: Kandidat ist Verlobter von TVOG-Gewinnerin

Außerdem ist unter den Kandidaten der achten Staffel von "The Voice of Germany" Fabian Riaz dabei. Er ist der Verlobte von TVOG-Gewinnerin Jamie-Lee Kriewitz. Sie hatte 2015 mit den Coaches Smudo und Michi die fünfte Staffel gewonnen. Bei den Blind Auditions tritt der 30-Jährige mit dem Song „You Let Me Walk Alone“ von Michael Schulte an. Fabian Riaz ist Kundenberater bei der Deutschen Telekom und hat im letzten Jahr 70 Kilo abgenommen. Ob er bei "The Voice of Germany" 2018 genauso erfolgreich ist wie bei seiner Gewichtsabnahme, zeigt sich heute Abend. Die dritten Blind Auditions beginnen um 20.15 Uhr auf Prosieben.

TVOG Blind Auditions III: Das sind alle Kandidaten

Judith Jandl, 27, Wien (Österreich)

James Smith Jr, 16, Bornheim bei Bonn

Christina Lindner, 43, Hamburg

Fabian Riaz, 30, Magdeburg

Seda Acar, 23, Wesseling bei Köln

Alexandre Heitz, 21, Landshut

Clifford Dwenger, 25, Hamburg

Kendra Pilling, 21, Köln

Melissa Muamba, 26, Maichingen bei Stuttgart

Mario Nowack, 35, Rostock

Eros Atomus Isler, 18, Flensburg

Themen Folgen