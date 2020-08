vor 2 Min.

The Voice of Germany ab 8.10.20: Yvonne Catterfeld im Porträt

Yvonne Catterfeld: Alles zum Jury-Mitglied von "The Voice of Germany" finden Sie hier im Porträt.

Yvonne Catterfeld wird auch in der kommenden Staffel von "The Voice of Germany" in der Jury auf den roten Dreh-Sesseln sitzen. Alles zu ihr lesen Sie hier im Porträt.

Von Monique Neubauer

" The Voice of Germany" 2020 startet im Herbst wieder auf Sat.1 und ProSieben. Yvonne Catterfeld sitzt auch in der Jury und wird gemeinsam mit Stefanie Kloß ein mögliches Team für die Kandidaten sein. Hier im Porträt bekommen Sie alle Infos zur Sängerin und Schauspielerin.

Das ist Sängerin und "The Voice of Germany"-Coach Yvonne Catterfeld

Yvonne Catterfeld wurde am 2. Dezember 1979 in Erfurt geboren. Catterfeld ist mit dem Schauspieler Oliver Wnuk liiert, mit dem sie einen Sohn hat.

Seit ihrem 15. Lebensjahr nahm sie sowohl Klavier-, Gitarren- und Gesangsunterricht als auch Ballett- und Tanzunterricht. Nach ihrem Abitur studierte sie dann zwei Jahre an der Musikhochschule Leipzig Jazz- und Popularmusik. Während ihres Studiums unterrichtete sie nebenbei kleine Gesangsgruppen und war selbst als Sängerin der Band "Jamtonic" tätig.

Nach einigen musikalischen Misserfolgen im Jahr 2001, konnte sie 2003 mit dem Lied "Für dich" ihren ersten Platz in den deutschen Singlecharts verzeichnen. Der Song war ihr musikalischer Durchbruch in Deutschland und wurde von Dieter Bohlen produziert.

Die Schauspielerin Yvonne Catterfeld im Porträt

Im September 2001 begann ihre Schauspiel-Karriere bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". In der RTL-Seifenoper spielte sie die Rolle der Julia Blum. Bis 2005 spielte sie bei "GZSZ" mit. Außerdem war sie in folgenden Fernsehserien zu sehen:

2002 - 2005: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

2005: Hallo Robbie! – Schicksalhafte Begegnung

2005: Tatort – Der Name der Orchidee

2005 - 2006: Sophie – Braut wider Willen

2007: SOKO 5113

2011: The Promise – Gelobtes Land

2013: SOKO – Der Prozess

Neben diversen Serien spielte sie auch in mehreren Fernseh- und Kinofilmen mit. Bekannte Filme waren unter anderem "Keinohrhasen" (2007), "Zweiohrküken" (2009) oder "Sputnik" (2013).

