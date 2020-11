vor 16 Min.

The Voice of Germany am 26.11.20: Jury-Mitglied Samu Haber im Porträt

Samu Haber: Alles zum Jury-Mitglied von "The Voice of Germany" finden Sie hier im Porträt.

In der neuen Staffel von "The Voice of Germany" sitzt Samu Haber wieder in der Jury. Alle Infos rund um den finnischen Sänger lesen Sie hier im Porträt.

Von Carla Gospodarek

Die neuen Folgen der Castingshow " The Voice of Germany" 2020 sind auf Sat.1 und ProSieben zu sehen. Auch Samu Haber war in diesem Jahr wieder in der Jury, die Dreharbeiten mussten allerdings ohne ihn abgeschlossen werden, da er positiv auf Covid19 getestet wurde. Mittlerweile durfte er seine Quarantäne in Deutschland beenden und die Heimreise nach Finnland antreten. Nun ist er wieder Teil der Sendung. Hier im Porträt bekommen Sie alle Infos zu dem finnischen Sänger auf einen Blick.

Das ist Sänger und "The Voice of Germany"-Coach Samu Haber

Samu Aleksi Haber wurde am 2. April 1976 in Helsinki (Finnland) geboren. In seiner Jugend war er eines der Mitglieder der Heavy-Metal-Band "Absurdus". Seinen musikalischen Durchbruch schaffe er schließlich mit der Gründung der Gruppe "Sunrise" (später "Sunrise Avenue"), die er 1992 zusammen mit dem finnischen Songwriter Jan Hohentha ins Leben rief. Haber und seine Band wurden in Deutschland vor allem mit den Titeln "Fairytale Gone Bad" und "Hollywood Hills" bekannt.

"The Voice of Germany 2020": Samu Haber im Porträt

Der finnische Sänger trat neben seinen Konzerten und Live-Auftritten auch schon diverse Male in deutschen TV-Formaten auf. So war er unter anderem bei der ProSieben-Casting-Show "Die Band" als Berater zu sehen. Außerdem wird der 44-Jährige in diesem Jahr zum insgesamt vierten Mal in der Jury von "The Voice of Germany" sitzen und gemeinsam mit seinem Teamkollegen Rea Garvey die Kandidaten der Show mit seinem Know-how unterstützen.

