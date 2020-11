vor 16 Min.

The Voice of Germany am 8.11.20: Jury-Mitglied und Coach Stefanie Kloß im Porträt

Stefanie Kloß: Alles zum Jury-Mitglied von "The Voice of Germany" finden Sie hier im Porträt.

Stefanie Kloß sitzt in der neuen Staffel von "The Voice of Germany" wieder in der Jury. Alles Infos rund um die Sängerin lesen Sie hier im Porträt.

Von Carla Gospodarek

" The Voice of Germany" 2020 ist wieder auf Sat.1 und ProSieben zu sehen. Auch Stefanie Kloß sitzt in diesem Jahr wieder in der Jury und wird mit ihrem Team gegen die anderen Coaches antreten. Hier im Porträt bekommen Sie alle Infos zur Musikerin auf einen Blick.

Das ist Sängerin und "The Voice of Germany"-Coach Stefanie Kloß

Stefanie Kloß wurde am 31. Oktober 1984 in Bautzen ( DDR) geboren. Sie wuchs dort in der sächsischen Oberlausitz auf und absolvierte ihr Abitur. Bereits zu Schulzeiten war sie Mitglied des Chors "Ten Sing", bevor sie gemeinsam mit fünf weiteren Musikern die Coverband "Exakt" gründete. Als die Gruppe auseinanderbrach, formte sich aus Stefanie Kloß, Alexander Nowak und Johannes sowie Thomas Stolle die Band "JAST", die sich 2002 in "Silbermond" umbenannte. Zwei Jahre später gelang den Musikern dann mit ihrem Debütalbum "Verschwende deine Zeit" der große Durchbruch. Seitdem konnte sich die 36-Jährige zusammen mit ihren Jungs zu einer der erfolgreichsten deutschen Bands hocharbeiten.

"The Voice of Germany 2020": Stefanie Kloß im Porträt

Die "Silbermond"-Sängerin war neben ihren Konzerten und Live-Auftritten auch schon in diverse TV-Formaten zu sehen. So nahm sie unter anderem an der vierten Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" teil und trat darüber hinaus schon mehrere Male bei "The Voice of Germany" als Jurorin in Erscheinung. Auch in diesem Jahr ist die Sängerin dabei und wird sich gemeinsam mit Musikerin Yvonne Catterfeld ein Kandidatenteam zusammenstellen.

Stefanie Kloß ist seit vielen Jahren mit Bandkollegen Thomas Stolle liiert. Im Jahr 2018 brachte die 36-Jährige ihr erstes Kind, eine Tochter, zur Welt.

