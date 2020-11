vor 16 Min.

The Voice of Germany am 8.11.20: Moderatorin Annemarie Carpendale im Porträt

Annemarie Carpendale moderiert die aktuelle Staffel "The Voice of Germany". Alles zur Moderatorin lesen Sie hier im Porträt.

Von Monique Neubauer

" The Voice of Germany" wird dieses Jahr außer von Thore Schölermann auch von Annemarie Carpendale moderiert. Sie vertritt damit Lena Gercke, die in der Baby-Pause ist. Hier im Porträt bekommen Sie alle Infos zur Moderatorin Annemarie Carpendale.

"The Voice of Germany"-Moderatorin Annemarie Carpendale im Porträt

Annemarie Carpendale wurde am 29. Oktober 1977 als Annemarie Warnkross in Hannover geboren. Seit 2007 ist sie mit Schauspieler Wayne Carpendale liiert, den sie 2013 auf Ibiza heiratete. Im Mai 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn zu Welt.

Carpendale wuchs in Siegen auf und spielte als Kind Theater und Klavier. Nach ihrem Abitur 1997 am "Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium" in Siegen-Weidenau, begann sie ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln. Von 2000 bis 2005 war sie Tänzerin in der Band "Bellini", trat dann jedoch aus der Band aus, um sich auf ihre Moderatoren-Karriere zu konzentrieren.

Sie war unter anderem in der News-Redaktion von RTL2 tätig. Seit März 2005 moderiert sie neben fünf anderen Moderatoren im Wechsel das Livestyle-Magazin "taff" auf ProSieben. Seit November 2008 moderiert sie außerdem das wöchentliche Star- und Lifestyle-Magazin "red! Stars, Lifestyle & More". Diese weiteren Shows hat Carpendale bereits moderiert:

2004–2005: VIVA Club Rotation

2007: Bravo Supershow

2011: VIPictures by red!

2012: VIPictures Hollywood

2016–2018: Kiss Bang Love

Love 2016: Ran an den Mann

2017: It’s Showtime! Das Battle der Besten

Diese Sendungen moderiert sie aktuell:

seit 2005: taff

seit 2007: Die Oscars

seit 2008: red! Stars, Lifestyle & More

