vor 17 Min.

"The Walking Dead", Staffel 10 im Stream: Handlung, Schauspieler, Trailer

Jeffrey Dean Morgan spielt in "The Walking Dead" den gnadenlosen Bösewicht Negan. Alle Infos zu Start, Handlung, Schauspielern, Trailer, Live-Stream.

"The Walking Dead" ist mit Staffel 10 im Stream auf Sky verfügbar. Handlung, Folgen, Schauspieler, Start und Trailer - hier gibt es alle Infos.

"The Walking Dead" ("Die wandelnden Toten") läuft bereits seit 9 Staffeln erfolgreich im TV. Auch dieses Jahr geht die Geschichte um das Vermächtnis von Rick Grimes weiter: Staffel 10 ist im Stream auf Sky verfügbar. Neue Folgen gibt es immer montags. Wann war der Start-Termin von "The Walking Dead"? Welche Schauspieler sind in Staffel 10 dabei? Gibt es einen Trailer? Was sollte man zur Handlung wissen? Hier gibt es alle Infos zur US-amerikanischen Fernsehserie.

Start von "The Walking Dead": Staffel 10 auf Sky im TV und Stream

Staffel 10 der Zombie-Serie läuft seit dem 7. Oktober 2019 montags um 21 Uhr auf Fox bei Sky. Die Staffeln 1 bis 9 sind bereits seit dem 12. September auf Sky Box Sets abrufbar. Das preisgekrönte Zombie-Drama mit stetig wachsender Fangemeinde schreibt als erfolgreichste Serien-Erstausstrahlung auf Fox/HD mit wöchentlich bis zu 430.000 Zuschauern auch im deutschen Pay-TV Geschichte.

Die Handlung von "The Walking Dead" - worum geht es in der Sky-Serie?

"The Walking Dead" spielt zu Beginn vor allem in der Gegend von Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Die Serie erzählt die Geschichte einer kleinen Gruppe Überlebender nach einer weltweiten Zombie-Apokalypse. Unter der Führung des Deputy Sheriffs Rick Grimes sucht die Gruppe nach einer dauerhaften und sicheren Bleibe. Infolge diverser Todesfälle, Ab- und Neuzugänge verändern sich Größe und Konstellation der Gruppe kontinuierlich. Mit der Zeit wächst der stabilere Kern der Gruppe emotional stark zusammen und begreift sich als eine große Familie.

"The Walking Dead"-Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von Staffel 10?

Hier eine Auswahl der Hauptdarsteller von "The Walking Dead"

Norman Reedus als Daryl Dixon

Danai Gurira als Michonne

Melissa McBride als Carol Peletier

Josh McDermitt als Eugene Porter

Christian Serratos als Rosita Espinosa

Seth Gilliam als Gabriel Stokes

Ross Marquand als Aaron

Khary Payton als Ezekiel,

Samantha Morton als Alpha

Jeffrey Dean Morgan as Negan

Frank Darabont ("Die Verurteilten", "The Green Mile") führte Regie. Ein authentischer Look, beeindruckendes Make-up und Special Effects, ein melancholischer Soundtrack und eine erstklassige Besetzung sorgen für eine originalgetreue und doch eigenständige Adaption der Kultserie.

"The Walking Dead": Hier ein Trailer zu Staffel 10

"The Walking Dead" in der Kritik

"Es ist eine der Serien, die das Urteil zu bestätigen scheinen, dass die neue Kunst der Fernsehserien an Erzählkunst und ästhetischem Reichtum das Kino mittlerweile übertrifft", schrieb "Die Zeit" über "The Walking Dead". (AZ)

Hier gibt es Infos zu Staffel 9 von The Walking Dead , die auf Netflix zu sehen ist.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen