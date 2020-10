09:53 Uhr

The Walking Dead: World Beyond (Amazon): Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und der Trailer

Alles zur Amazon Prime Video Serie "The Walking Dead: World Beyond" lesen Sie hier: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer.

Nun läuft "The Walking Dead: World Beyond" bei Amazon Prime Video. Alles rund um Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer finden Sie hier.

Von Monique Neubauer

"The Walking Dead: World Beyond" startet auf Amazon Prime Video. Wie das Leben nach der Zombieapokalypse weiter geht, lesen Sie hier mit Infos rund um Handlung und Folgen. Außerdem verraten wir Ihnen den Start-Termin, stellen die Schauspieler vor und haben einen Trailer für Sie bereitgestellt.

Start von "The Walking Dead: World Beyond"

Ab dem 2. Oktober 2020 wird die Serie exklusiv bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich zu sehen sein.

"The Walking Dead: World Beyond": Die Folgen

Es wurde noch nicht abschließend bekannt gegeben wie viele Folgen die Serie haben wird. Es ist jedoch bereits bekannt, dass es nach der ersten Staffel auch noch eine zweite Staffel der Serie geben wird.

Sobald die Titel der Folgen verfügbar sind, finden Sie diese hier.

Handlung von "The Walking Dead: World Beyond": Darum geht's

"The Walking Dead: World Beyond" erzählt die Geschichte der ersten Generation nach der Apokalypse und spielt circa zehn Jahre nach dem Beginn der Zombieapokalypse. Es geht im Grunde um die Generation, die seit Geburt an nur die Welt der Zombies kennt und das normale Leben gar nicht mehr miterlebt hat. "Einige werden zu Helden. Andere werden zu gefährlichen Gegenspielern. Letztendlich werden sie sich alle für immer verändern".

Schauspieler im Cast: Die Besetzung von "The Walking Dead: World Beyond"

Das sind die Schauspieler der Serie. Bei noch nicht allen Schauspielern ist bekannt, welche Rolle sie in der Serie spielen werden.

Aliyah Royale

Alexa Mansour

Annet Mahendru

Nicolas Cantu

Hal Cumpston

Nico Tortorella

Julia Ormond

Natalie Gold als Lyla

Al Calderon als Barca

Scott Adsit als Tony

Ted Sutherland als Percy

"The Walking Dead: World Beyond": Der Trailer

Den Trailer zur Serie finden Sie hier:

