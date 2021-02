vor 17 Min.

The Walking Dead auf Disney+: Start in Kürze, Handlung und Besetzung

"The Walking Dead" startet in wenigen Tagen auf Disney+. Alle Infos rund um Start, Handlung und den Cast erfahren Sie hier bei uns in der Übersicht.

Von Monique Neubauer

"The Walking Dead", eine von Frank Darabont produzierte US-Serie, läuft bald auf der Streaming Plattform Disney+. Die Zombie-Serie basiert auf der gleichnamigen Comicserie von Robert Kirkman und Tony Moore. Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos rund um Start, Handlung und Schauspieler von "The Walking Dead".

Start von "The Walking Dead" bei Disney+

Ab dem 23. Februar 2021 laufen Staffel eins bis neun bei Disney+. Außerdem werden dann auch die ersten 16 Folgen von Staffel zehn auf der Streaming-Plattform verfügbar sein.

Darum geht's bei "The Walking Dead": Die Handlung

"The Walking Dead" handelt von einer Gruppe Überlebender nach einer weltweiten Zombie-Apokalypse, die von Anfang an von Rick Grimes angeführt wird. Die Gruppe ist auf der Suche nach einer dauerhaften und vor allem sicheren Unterkunft. Eine große Bedrohung sind dabei aber die Untoten, die überall lauern. Gruppenintern werden die Zombies "Beißer" genannt. Die Gruppe muss diverse Todesfälle, Ab- und Neuzugänge hinnehmen und verändert damit ständig Größe und Konstellation. Durch die Zeit, die die Überlebenden miteinander verbringen, wächst der stabile Kern der Gruppe emotional stark zusammen.

Gemeinsam treffen sie auf der Suche nach einem sicheren Ort immer wieder auf Abenteuer, Herausforderungen und auch andere Gruppen von Überlebenden. Diese sind teils friedlich, teils neutral, aber auch feindlich gesinnt. Und trotzdem bleibt die größte Gefahr auf ihrer Reise gleich: die Zombies. Überall, wo die Gruppe hingelangt, hat die Seuche bereits gewütet und nahezu alle Menschen in Untote verwandelt.

Besetzung im Cast: Die Schauspieler von "The Walking Dead"

Hier finden Sie eine Auswahl der Schauspieler von "The Walking Dead":

Rolle Schauspieler Daryl Dixon Norman Reedus Carol Peletier Melissa McBride Maggie Greene-Rhee Lauren Cohan Eugene Porter Josh McDermitt Rosita Espinosa Christian Serratos Gabriel Stokes Seth Gilliam Aaron Ross Marquand Negan Jeffrey Dean Morgan Ezekiel Khary Payton Alden „Al“ Callan McAuliffe Jerry Cooper Andrews Judith Grimes Cailey Fleming Magna Nadia Hilker Connie Lauren Ridloff Yumiko Eleanor Matsuura Lydia Cassady McClincy Rick Grimes Andrew Lincoln Michonne Danaj Gurira Morgan Jones Lennie James Dwight Austin Amelio Anne „Jadis“ Pollyanna McIntosh Carl Grimes Chandler Riggs Glenn Rhee Steven Yeun Lori Grimes Sarah Wayne Callies Shane Walsh Jon Bernthal Dale Horvath Jeffrey DeMunn Andrea Laurie Holden Hershel Greene Scott Wilson Merle Dixon Michael Rooker Philip „Der Gouverneur“ Blake David Morrissey Beth Greene Emily Kinney Sasha Williams Sonequa Martin-Green Tyreese Williams Chad L. Coleman Bob Stookey Lawrence Gilliard junior

