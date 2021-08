Infos zu "The Witcher: Nightmare of the Wolf": Start, Besetzung, Handlung

Morgen geht der Anime-Film "The Witcher: Nightmare of the Wolf" bei Netflix an den Start. Alle Infos rund um Besetzung, Folgen, Handlung sowie einen Trailer gibt es hier.

Obwohl die Romanreihe und die Kurzgeschichtensammlungen rund um den Hexer Geralt bereits vor über 20 Jahren veröffentlicht wurden, erfreut sich das Witcher-Universum nach wie vor großer Beliebtheit. Nach den erfolgreichen Videospielen aus dem Hause des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt erfuhren auch die Bücher einen neuen Verkaufsboom. Spätestens seit dem dritten Teil der Reihe "The Witcher 3: Wild Hunt" ist Protagonist Geralt weltweit bekannt.

Durch den Erfolg der Videospiele wurde auch Netflix auf den Hexer aufmerksam und produzierte eine Serie basierend auf dem ersten Kurzgeschichtenband. Die Hauptrolle übernahm Henry Cavill, der selbst ein Fan der Spiele ist und auch die Bücher gelesen hat: "Ich habe die Spiele gespielt, bevor ich die Bücher gelesen habe. Nachdem ich aber von den Büchern erfuhr, habe ich alle gelesen - für mich als Fantasy-Fan ein wahrer Genuss", sagte er in einem Interview zur Witcher-Serie.

Mit "The Witcher: Nightmare of the Wolf" kommt nun der erste Anime, der im Hexer-Universum spielt. Beleuchtet wird die Geschichte von Vesemir, einem der ältesten lebenden Hexer, der einst auch Geralt ausgebildet hat.

"The Witcher: Nightmare of the Wolf": Start auf Netflix

Den neuen Anime-Film "The Witcher: Nightmare of the Wolf" gibt es ab dem 23. August 2021 bei Netflix zu sehen. Wer auf die neue Staffel der Serie wartet, muss sich dagegen noch etwas gedulden: Staffel 2 der Witcher-Saga mit Henry Cavill in der Hauptrolle soll erst im Dezember erscheinen. Neben "Nightmare of the Wolf" wird es noch ein weiteres Witcher-Spinoff auf Netflix zu sehen geben. "The Witcher: Blood Origin" spielt etwa 1200 Jahre vor der Handlung der Bücher und wird sich um den allerersten Witcher drehen - ein Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt.

Handlung von "The Witcher: Nightmare of the Wolf": Worum geht es in dem animierten Film?

Bisher stand immer Geralt von Riva im Mittelpunkt der Handlung: Sowohl in den Büchern als auch in den Spielen und natürlich auch in der Serie. "The Witcher: Nightmare of the Wolf" erzählt jedoch die Geschichte von Geralts Freund und Mentor Vesemir, bevor er zum Fechtmeister von Kaer Morhen wurde. Vesemir wuchs in ärmlichen Verhältnissen als Diener auf dem Gut eines Adeligen auf und träumt davon, eines Tages seinem harten Alltag zu entfliehen und mehr von der Welt zu sehen.

Die Chance dazu erhält er, als der mysteriöse Deglan das Recht der Überraschung einfordert und ihn in das Tal von Kaer Morhen bringt, um ihn dort als Hexer ausbilden zu lassen. Im Film verdient sich Vesemir als wandernder Hexer sein Geld und schafft es als ausgezeichneter Schwertkämpfer schnell Ruhm und Reichtum anzusammeln. Trotz der Gefahren des Hexer-Daseins lebt Vesemir recht unbeschwert - bis ihn eines Tages seine Vergangenheit einholt.

Besetzung von "The Witcher: Nightmare of the Wolf": Schauspieler im Cast

Welche Synchronsprecher und Schauspieler die Vertonung der Serie in deutscher Sprache übernehmen werden, ist bisher noch nicht bekannt. Das sind die englischen Sprecher von "The Witcher: Nightmare of the Wolf" im Überblick:

Theo James als Vesemir

als Vesemir Lara Pulver als Tetra

als Tetra Graham McTavish als Deglan

Mary McDonnell als Lady Zerbst

"The Witcher: Nightmare of the Wolf": Trailer zum Animationsfilm

Netflix hat einen ersten Trailer zum Film veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen: