"The Witcher", Staffel 2: Start, Handlung, Schauspieler – das ist bekannt

Nach dem Erfolg der ersten Staffel von "The Witcher" warten die Fans auf eine Fortsetzung. Staffel 2 - wann ist der Start, wie läuft die Handlung, welche Schauspieler gehören zu Besetzung? Wir sagen Ihnen, was bereits bekannt ist.

Von Claus Holscher

Die amerikanisch-polnische Fantasy-Serie "The Witcher" hat im Dezember 2019 wie eine Bombe eingeschlagen. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass der Netflix-Produktion eine erfolgreiche Buch- und Videospielserie zugrunde liegt.

Wann geht Staffel 2 an den Start? Mit welcher Handlung dürfen die Fans in der Fortsetzung rechnen? Welche Schauspieler sind für den Cast vorgesehen? Was ist schon bekannt?

"The Witcher", Staffel 2": Wann ist der Start bei Netflix?

Experten waren zunächst davon ausgegangen, dass Staffel 2 von "The Witcher" bereits im August 2020 an den Start gehen würde. Netflix hat allerdings in seiner aktuellen Monatsvorschau nichts dergleichen verlauten lassen. Durch Corona sind weltweit sämtliche Produktionspläne aus den Fugen geraten. Deshalb erscheint uns die Hoffnung der Fans, dass Staffel 2 schon zu Weihnachten verfügbar sein wird, reichlich optimistisch. Aber wer weiß? Die Dreharbeiten sind ja nur unterbrochen, und wenn der Betrieb im September wieder aufgenommen würde, könnte es rein rechnerisch klappen. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Handlung: Worum geht es bei "The Witcher", Staffel 2?

Bisher sind natürlich nur Spekulationen aufgrund der Handlungsstränge der Start-Staffel auf dem Markt. Manche Auguren schöpfen ihre Weisheiten aus den Buchvorlagen "Der letzte Wunsch" und "Das Schwert der Vorsehung", aber so weit möchten wir uns nicht aus dem Fenster lehnen. Die eigentlich Basis der Serie, die fünfteilige Geralt-Saga, kam nämlich bisher kaum vor.

Halten wir uns also an die Fakten. Der einsame Monsterjäger Geralt von Riva versucht, in einer Welt seinen Platz zu finden, in der Menschen oft grausamer sind als die wilden Kreaturen, die er jagt. Als ihn das Schicksal zu einer mächtigen Zauberin und einer jungen Prinzessin mit einem dunklen Geheimnis führt, müssen die drei schnell lernen, wie sie auf dem immer unbeständigeren Kontinent gemeinsam überleben können.

Am Ende der Start-Staffel hat das Schicksal Geralt und Ciri zusammengeführt. Dem Hexer fällt als Versteck für die gejagte Prinzessin ausgerechnet die alte Hexerfeste Kaer Morhen ein, auf der er einst selbst zum Zauberer ausgebildet wurde. Die dortigen Lehrmeister haben keine Ahnung, was sie mit Ciri anfangen sollen - deshalb geben sie dem Mädchen eine Hexen-Ausbildung. Doch schon bald wird ihnen klar, dass Ciris Kräfte viel zu ungebändigt sind. Kann vielleicht Zauberin Yennefer von Vengerberg helfen?

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Witcher", Staffel 2?

Genau ist der Cast von Staffel 2 natürlich noch nicht bekannt. Hier also vorerst die Besetzung der Hauptrollen bei Start der Serie:

Rolle Schauspieler Geralt von Riva Henry Cavill Cirilla Fiona Elen Riannon von Cintra (Ciri) Freya Allan Cahir Eamon Farren Yennefer von Vengerberg Anya Chalotra Rittersporn Joey Batey Tissaia de Vries MyAnna Buring Fringilla Vigo Mimi Ndiweni Triss Merigold Anna Shaffer Vilgefortz Mahesh Jadu

"The Witcher": Trailer zur Netflix-Serie

Zur Staffel 2 gibt es aktuell noch keinen Trailer. Möchte Sie sich vielleicht zur Einstimmung diesen hier ansehen?

