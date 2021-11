Staffel 2 von "The Witcher": Start auf Netflix, Besetzung, Folgen, Trailer, Handlung

Geralt von Riva kehrt in der zweiten Staffel von "The Witcher" zurück. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zu den neuen Folgen auf Netflix. Start ist im Dezember.

Staffel 2 von "The Witcher" wird im Dezember 2021 auf Netflix erscheinen. Wer gehört zur Besetzung rund um Henry Cavill, der in der Serie Hauptfigur Geralt von Riva spielt? Was ist zur Handlung bekannt? Alle Infos zur zweiten Staffel gibt es hier. Weiter unten finden Sie ebenso einen deutschen Trailer.

"The Witcher", Staffel 2": Wann ist der Start bei Netflix in Deutschland?

Eigentlich sollte Staffel 2 von "The Witcher" einen deutlich früheren Start-Termin bekommen. Doch der für das Frühjahr 2020 geplante Beginn der Dreharbeiten verzögerte sich durch die Corona-Pandemie. Erst im August 2020 konnte es losgehen - durch Corona-Fälle am Set und eine Verletzung von Hauptdarsteller Henry Cavill musste der Dreh aber mehrmals unterbrochen werden.

Nun hat Netflix verkündet, dass die 2. Staffel von "The Witcher" Ende diesen Jahres veröffentlicht wird: Ab dem 17. Dezember 2021 wird Geralt von Riva wieder auf Monsterjagd gehen.

Video: ProSieben

Handlung: Worum geht es bei "The Witcher", Staffel 2?

Der grundlegende Plot lässt sich wie folgt zusammenfassen: Der einsame Monsterjäger Geralt von Riva versucht, in einer Welt seinen Platz zu finden, in der Menschen oft grausamer sind als die wilden Kreaturen, die er jagt. Als ihn das Schicksal zu einer mächtigen Zauberin und einer jungen Prinzessin mit einem dunklen Geheimnis führt, müssen die drei schnell lernen, wie sie auf dem immer unbeständigeren Kontinent gemeinsam überleben können.

Am Ende der Start-Staffel hat das Schicksal Geralt und Prinzessin Ciri zusammengeführt. Darauf baut Staffel zwei auf: Nachdem Geralt davon überzeugt ist, dass Yennefer die Schlacht von Sodden nicht überlebt hat, bringt er Ciri nach Kaer Morhen, den sichersten Ort, den er kennt und der seine Heimat in seiner Kindheit war. Während die Könige, Elfen, Menschen und Dämonen des Kontinents außerhalb der Mauern um die Vorherrschaft kämpfen, muss er die Prinzessin vor etwas viel Gefährlicherem schützen: Vor der mysteriösen Kraft, die in ihr schlummert.

"The Witcher" auf Netflix: Folgen von Staffel 2

Staffel 2 von "The Witcher" wird voraussichtlich acht Folgen umfassen. Die deutschen Titel und die Länge der Episoden sind noch nicht bekannt. Die Folgen von Staffel 1 waren 50 bis 60 Minuten lang.

Die englischen Episoden-Titel der zweiten Staffel gibt es hier in der Übersicht:

Folge Titel 1 A Grain Of Truth 2 Kaer Morhen 3 What Is Lost 4 Redanian Intelligence 5 Turn Your Back 6 Dear Friend 7 Voleth Meir 8 n.n.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Witcher", Staffel 2?

Die Hauptcharaktere aus Staffel 1 werden auch im Cast von Staffel 2 dabei sein. Dazu kommen, wie auf dem offiziellen "The Witcher"-Twitteraccount bekannt gegeben wurde, einige neue Schauspieler.

Eine Auswahl der Besetzung inklusive Rolle:

Rolle Schauspieler Geralt von Riva Henry Cavill Cirilla Fiona Elen Riannon von Cintra ( Ciri ) Freya Allan Cahir Eamon Farren Yennefer von Vengerberg Anya Chalotra Rittersporn Joey Batey Triss Merigold Anna Shaffer Vilgefortz Mahesh Jadu Vesemir Kim Bodnia Eskel Basil Eidenbenz Lambert Paul Bullion Coen Yasen Atour Tissaia MyAnna Buring Istredd Royce Pierreson Filavandrel Tom Canton Francesca Mecia Simson

Anya Chalotra als Yennefer von Vengerberg Foto: Netflix

Trailer zur 2. Staffel von "The Witcher"

Einen ausführlichen Trailer zu Staffel 2 von "The Witcher" haben wir hier für Sie:

Außerdem wurde auch dieser Teaser-Trailer veröffentlicht, der Ciri in Aktion zeigt:

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.