"The Witcher" auf Netflix: Start-Termin, Cast, Trailer, Handlung

Freya Allan als Cirilla in der neuen Netlix-Serie "The Witcher".

"The Witcher" wird voraussichtlich im Dezember auf Netflix erscheinen. Ein erster Teaser-Trailer wurde im Rahmen der Comic-Con in San Diego veröffentlicht.

"The Witcher" ist in der Computerspiel-Branche bereits seit Jahren ein Erfolg. Nicht zu vergessen sind natürlich die Romanvorlagen von Andrzej Sapkowski, die sich ebenfalls nach wie vor größter Beliebtheit erfreuen. Der Erfolg des Videospiels hatte den Autor der Romane um Geralt den Hexer damals selbst überrascht. Jetzt gibt es Nachschub für alle "Witcher"-Fans: Die Netflix Serie mit Henry Cavill als Geralt von Riva ist abgedreht und wird voraussichtlich im Dezember diesen Jahres auf Netflix verfügbar sein.

Im Rhamen der Comic-Con in San Diego haben die Macher der Serie nun einen ersten Trailer veröffentlicht, der einige Szenen aus der Netflix-Produktion zeigt und bereits verrät in welche Richtung die Handlung gehen wird - Es geht unter anderem um den Konflikt zwischen Elfen und Menschen. Hier können Sie den neuen Trailer ansehen:

"The Witcher" auf Netflix: Diese Schauspieler sind dabei

Die Darsteller der neuen Witcher-Serie auf Netflix im Überblick:

Geralt von Riva: Henry Cavill (Batman vs. Superman)

Henry Cavill (Batman vs. Superman) Cirilla von Cintra: Freya Allan (Bluebird)

Freya Allan (Bluebird) Yennefer von Vengerberg: Anya Chalotra

Anya Chalotra Königin Calanthe: Jodhi May (Der letzte Mohikaner)

Jodhi May (Der letzte Mohikaner) Fringilla: Mimi Ndiweni

Mimi Ndiweni Triss Merigold: Anna Shaffer (Harry Potter)

Anna Shaffer (Harry Potter) Rittersporn: Joey Batey

Joey Batey Eist Tuirseach: Björn Hlynur Haraldsson

Björn Hlynur Haraldsson Mäussack: Adam Levy

Adam Levy Tissaia: Myanna Buring

Myanna Buring Sabrina: Therica Wilson-Read

Therica Wilson-Read Prinzessin Renfri: Millie Brady (Stolz und Vorurteil und Zombies)

Einige der Schauspieler, wie Geralt-Darsteller Henry Cavill, sind bereits aus anderen Hollywood-Filmen und Serien bekannt. Insgesamt ist der Cast jedoch mit relativ neuen Gesichtern besetzt.

"The Witcher": Start-Termin der ersten Staffel auf Netflix

Zunächst werden acht Episoden für eine Staffel von "The Witcher" für Netflix gedreht. Als Drehort dienen verschiedene Orte in Europa, Drehstart war der 31. Oktober 2018. Im Dezember 2019 soll "The Witcher" dann als Serie auf Netflix zu sehen sein. Ob es weitere Staffeln geben wird, ist bisher nicht bekannt - und wird wohl auch davon abhängen, wie erfolgreich "The Witcher" auf Netflix sein wird. Aktuellen Berichten zufolge könnte der 20. Dezember der offizielle Start-Termin der Netflix-Serie sein.

Schon im Vorfeld gab es viel Kritik an der Netflix-Serie zu "The Witcher"

Die Erwartungen der eingefleischten Fans der Witcher-Reihe für die Netflix-Serie waren riesig. Werden die Macher der Serie die richtigen Schauspieler auswählen? Werden sich die Drehbuchautoren eher an der Buchvorlage, auf der die Spiele basieren, oder an den Videospielen selbst orientieren? Wird vielleicht sogar eine neue Hintergrundgeschichte dazugedichtet?

Cirilla aus der Netlix-Serie The Witcher. Bild: Netflix

Bereits vor dem Start der Dreharbeiten tauchten derlei Fragen zuhauf im Netz auf - und als Netflix die ersten Schauspieler der Serie bekanntgaben, prasselten Kritik und Lob gleichermaßen auf die Macher der Witcher-Serie ein.

Witcher-Serie auf Netflix: Handlung und Teaser

Die Serie "The Witcher" auf Netflix beruht auf den Fantasy-Büchern der Witcher-Saga, das gab Netflix mittlerweile bekannt. Geralt von Riva ist ein Monsterjäger, der seinen Platz in einer rauen Welt sucht. Plötzlich bringt ihn das Schicksal mit der Zauberin Yennefer von Vengerberg und der jungen Cirilla zusammen. Gemeinsam versuchen sie, in einer unsicheren Welt klarzukommen und zahlreichen Gefahren zu begegnen.

Auf der San Diego Comic Con hat Netflix den ersten Teaser zu "The Witcher" gezeigt. In knapp zwei Minuten gibt es erste Eindrücke zu sehen.

