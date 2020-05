vor 32 Min.

"The Wonderful 101: Remastered" - Release in Kürze, Gameplay, Trailer - Infos

"The Wonderful 101: Remastered" - alles zu Release, Gameplay und Trailer finden Sie hier.

"The Wonderful 101: Remastered" belebt das bisherige Wii-U-Spiel wieder. Hier erfahren Sie alles rund um Release, Gameplay und Trailer.

Nach einer erfolgreichen KickStarter-Kampagne wird bald "The Wonderful 101: Remastered" veröffentlicht. Es handelt sich um die Neuauflage des Spiels von Platinum Games. Alles zum Release-Datum, Gameplay und dem Trailer von "The Wonderful 101: Remastered" finden Sie hier.

Release von "The Wonderful 101: Remastered"

Das Spiel wird am 22. Mai 2020 veröffentlicht. Dann wird es für den PC, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch verfügbar sein.

"The Wonderful 101: Remastered": Gameplay

Allgemein geht es in dem Action-Adventure Spiel darum, als Held die Erde vor allen möglichen Bedrohungen zu verteidigen. In diesem Game steuern die Spieler eine Horde von Superhelden und können sie in verschiedene Objekte verwandeln, die als "Unite Morphs" bezeichnet werden.

Im Verlauf der Level müssen die Spieler jede Stufe erkunden, um hilflose Bürger zu finden und sie für ihre Heldenarmee zu rekrutieren. Je mehr Helden sich versammeln, desto größer können die besonderen Morph-Kräfte sein. Spieler können verschiedene "Unite Morph"-Formen verwenden, um Feinde zu besiegen, Rätsel zu lösen oder die Umgebung zu durchqueren. Durch normale Angriffe oder durch Aufheben von Batterien, die von einem besiegten Feind abgeworfen wurden, wird die eigene Batterie wieder aufgeladen. Gegner lassen außerdem neue "Unite Morph"-Fähigkeiten, Gegenstände und "O-parts" - die Spielwährung, mit der Upgrades gekauft werden können - fallen.

Der Einzelspielermodus ist in Levels unterteilt. Jedes Level endet mit einer Note, die von einer Reihe von Faktoren abhängt: Wie lange benötigt der Spieler, um das Level zu beenden? Welchen Schaden hat der Spieler erlitten? Zusätzlich zu einem Einzelspielermodus verfügt das Spiel über einen kooperativen Modus, der bis zu fünf Spieler unterstützt.

Trailer von "The Wonderful 101: Remastered"

Hier der

