Wann habt ihr euch machtlos gefühlt? Fünf Menschen erzählen

Missbrauch, Todesangst oder K.O.-Tropfen: Viele Situationen im Leben können machtlos machen. Fünf Betroffene sprechen von ihren Erlebnissen.

Jeder Mensch definiert Machtlosigkeit anders. Manche haben sie körperlich gespürt, andere erleben sie psychisch. Hier erzählen fünf Betroffenen von ihren ganz persönlichen Erlebnissen und davon, wie sie mit dem Gefühl von Ohnmacht umgegangen sind. Auf Wunsch haben wir ihre Namen geändert.