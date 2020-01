vor 19 Min.

"This is Us", Staffel 3: Start, Folgen, Handlung, Cast, Stream

Milo Ventimiglia spielt Jack Pearson in "This is US". Start, Folgen, Handlung, Cast, Kritik - lesen Sie mehr zu Staffel 3 von "This is US" auf Amazon Prime Video.

"This is Us", Staffel 3, kommt Ende Januar 2020 auf Amazon Prime Video. Folgen, Besetzung, Handlung, Cast, Stream, Trailer und Kritik - hier gibt es alle Infos.

"This is Us" kommt im Januar 2020 mit Staffel 3 im Stream auf Amazon Prime Video. In der Serie geht es um das Leben der Familie Pearson. Die Geschichte wird in unterschiedlichen Zeitperioden erzählt: Sowohl die Beziehung der Eltern, als auch das Leben der Kinder Kevin, Kate und Randall stehen im Fokus.

Start, Handlung, Folgen, Schauspieler im Cast, Kritik und Trailer - lesen Sie hier alle Infos zur Serie auf Amazon Prime Video.

"This is Us", Staffel 3 im Stream: Start auf Amazon Prime Video

Staffel 3 ist ab dem 25.01.2020 im Stream auf Amazon Prime verfügbar sein. Fans der Sendung dürfen sich über 18 neue Folgen von "This is Us" freuen. Eine Episode dauert etwa 43 Minuten. Eine Prime-Mitgliedschaft kostet 69 Euro im Jahr. Als nicht Prime-Kunde kostet Amazon Prime Video 7,99 Euro im Monat.

"This is Us": Handlung und Folgen von Staffel 3

Die Serie beleuchtet die Tragweite des Erwachsenwerdens und die Problematik von Beziehungen. Auch in Staffel 3 dreht sich die Handlung weiterhin um Familie Pearson. Eine Hochzeit, ein Autounfall und ein Schulabschluss - die 18 Folgen von Staffel 3 versprechen wieder emotional zu werden. Hier die Titel im Überblick:

Neun Dollar

Leben in Philadelphia

Katie Katie Katie

Sonntagskind

Toby

Kamsahamnida

Manchmal

Feiertagssituationen

Anfang oder Ende

Sieben lange Wochen

Songbird Road - Teil 1

Road - Teil 1 Songbird Road - Teil 2

Road - Teil 2 Bethany Clarke

Der Abschluss

Der Warteraum

Beziehungsfragen

Die Zerreißprobe

Wer noch keine Folge von "This is Us" gesehen hat, kann sich hier im Serientrailer ohne Spoiler bereits ein Bild machen:

Schauspieler im Cast: Besetzung von "This is Us", Staffel 3

Hier die Hauptfiguren der Serie im Überblick:

Milo Ventimiglia als Jack Pearson

als Jack Pearson Mandy Moore als Rebecca Pearson

als Rebecca Pearson Sterling K. Brown als Randall Pearson

als Randall Pearson Chrissy Metz als Kate Pearson

Justin Hartley als Kevin Pearson

Susan Kelechi Watson als Beth Pearson

Chris Sullivan als Toby Damon

Eris Baker als Tess Pearson

Faithe Herman als Annie Pearson

Jon Huertas als Miguel Rivas

Mackenzie Hancsicsak als zehnjährige Kate

Parker Bates als zehnjähriger Kevin

Hannah Zeile als 17-jährige Kate

Lonnie Chavis als 12-jähriger Randall

Niles Fitch als 17-jähriger Randall

Logan Shroyer als 17-jähriger Kevin

"This is Us", Staffel 3 im Stream: Trailer und Kritik

Im Teaser von Staffel 3 sprechen die Schauspieler über ihre Erfahrungen in einigen Szenen. "Ich brauche Taschentücher", sagt Mandy Moore schluchzend.

"This is Us" hat auf IMDb eine Bewertung von 8,7 Sternen erhalten. Neben den positiven Fan-Kritiken hat die Serie auch einige Auszeichnungen erhalten: 2016 hat Sterling K. Brown einen Emmy als bester Schauspieler in einer Drama-Serie gewonnen. Außerdem erhalten die Schauspieler und Regisseure immer wieder Nominierungen für renommierte Awards. (AZ)

Themen folgen