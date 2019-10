vor 32 Min.

Thomas Gottschalk bringt "Wetten, dass..?" zurück ins TV

Thomas Gottschalk weiß, wie man junge Zuschauer zurück an die Fernsehgeräte holt. Für eine "Wetten, dass..?!"-Neuauflage sucht der Entertainer nun Kandidaten.

Kommt ja alles wieder. Neon zum Beispiel. War immer fürchterlich, aber Ende der 80er, Anfang der 90er so was von „in“. Andre-Agassi-Style eben. Anfang 2019 stellte dann das Fachorgan Cosmopolitan fest: „Celebs und Influencer sind sich einig: Neon ist der neue Modetrend.“ Alt ist das neue Neu. Und die Hits der 80er – genau, Straßenfeger!

Selbst eine so dröge Show mit einem so drögen Namen wie „ Gottschalks große 80er-Show“ sahen am Samstagabend fast fünf Millionen Zuschauer und brachten dem ZDF den Quotensieg. Unter den Zuschauern: 360.000 14- bis 39-Jährige. Die fanden es offensichtlich voll dufte, wie sich Nik Kershaw durch sein „Wouldn’t It Be Good“ näselte, und dass sie mal wieder richtig abhotten konnten – zu Kim Wildes „Kids in America“. Fürs ZDF ist das eine sensationelle Nachricht.

Am 7.11.2020 läuft "Wetten, dass...?" noch einmal im ZDF

Seit Jahren zerbricht man sich auf dem Mainzer Lerchenberg die Köpfe, wie man das junge Publikum aus dem Internet zum Zweiten Deutschen Fernsehen zurücklotsen kann. Gottschalks, 69, weiß, wie: Denn alt ist das neue Neu. In seiner 80er-Fernsehfete kündigte er also gleich noch offiziell das Comeback von „Wetten, dass..?“ an, das 2014 eingestellt wurde. Alles kommt wieder, siehe: neon. Am 7. November 2020 sticht das einstige ZDF-Flaggschiff „noch einmal“ in See – „mindestens“, wie der Sender frohlockte. „Eine Bagger-Wette brauch’ ich bestimmt!“, sagte Thommy.

Wir sagen: „Top, die Wette gilt!“ Und empfehlen dem ZDF, den aktuellen Sendebetrieb einzustellen und das Programmjahr 1987 aus dem Archiv zu holen. Samt „Der Landarzt“ mit Christian Quadflieg, „Ronny’s Pop Show“ und „Der Denver-Clan“.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier."

Themen folgen