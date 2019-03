14:35 Uhr

Thomas Gottschalk trennt sich von seiner Frau Thea

Moderator Thomas Gottschalk und seine Frau Thea haben sich getrennt. Die beiden sind seit über 40 Jahren verheiratet.

Thomas Gottschalk und seine Frau Thea haben sich getrennt. Vier Monate, nachdem das Haus des Ehepaars Gottschalk in Malibu, Kalifornien, abgebrannt ist, gibt es also den nächstes Schicksalsschlag für den TV-Moderator und seine Frau.

Thomas Gottschalk und Ehefrau Thea trennen sich

Der Rechtsanwalt der Gottschalks,Christian Schertz, bestätigte die Trennung. Die beiden Söhne hätten Thomas Gottschalk, 68, und seine fünf Jahre ältere Frau einem Bericht der Bild zufolge, die zunächst von der Trennung berichtet hatte, bereits vor einigen Wochen über die Trennung informiert. Die Bild bringt auch eine neue Frau ins Gespräch, die Gottschalk, der ab Dienstag, 19. März, wieder mit seiner neuen Literatur-Sendung "Gottschalk liest?" im Fernsehen zu sehen ist, Anfang des Jahres angeblich kennen gelernt haben soll.

Thomas Gottschalk und seine Frau Thea haben sich 1972 kennengelernt. Bild: Düren, dpa

Die Gottschalks haben sich vor geraumer Zeit getrennt, sagt Anwalt Schertz. "Wir bitten, die Privatsphäre der Familie Gottschalk zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen." Freunde des Ehepaars Gottschalk hätten laut Bild schon länger über eine Trennung spekuliert, weil sich Thomas Gottschalk und seine Frau Thea kaum noch gesehen hätten, seitdem ihr Haus in Malibu den Flammen zum Opfer fiel. Thea Gottschalk habe sich demnach seit dem Brand vor allem in der gemeinsamen Wohnung in New York aufgehalten.

Trennung: Thomas Gottschalk und seine Frau lernten sich 1972 kennen

Thomas Gottschalk und seine Frau hätten sich bereits 1972 kennengelernt, damals war der Moderator noch als Freier Mitarbeiter für den Bayerischen Rundfunk im Einsatz. 1993 zogen Thomas Gottschalk und seine Frau Thea mit den beiden Söhnen nach Malibu, auch um dem Rummel um den mittlerweile in ganz Deutschland bekannten TV-Moderator zu entfliehen.

Vor wenigen Tagen äußerte sich Thomas Gottschalk im ausführlichen Interview mit unserer Redaktion noch zu seiner aktuellen Literatursendung "Gottschalk liest?, die er unter anderem in Augsburg aufgezeichnet hat. Er sprach unter anderem darüber, dass er viele Dinge mittlerweile deutlich gelassener sehen als früher. Etwa die Einschaltquoten seiner Sendungen im Fernsehen.

Auch in Heidi Klums TV-Sendung "Germany's next Topmodel" wirkte Gottschalk mit und hilft Klum als Juror bei der Auswahl der Nachwuchs-Models. (AZ, dpa)

Themen Folgen