Tickets für "Ärzte"-Tour 2020 und Zusatzkonzerte sofort ausverkauft

Die Tour 2020 von "Die Ärzte" ist jetzt schon ein Erfolg: Die Tickets waren im Vorverkauf schnell weg - obwohl Zusatzkonzerte angekündigt wurden.

Am Donnerstag war der Vorverkauf für die "Ärzte"-Tour 2020 um 17 Uhr gestartet - schon wenige Minuten später gab es keine Tickets mehr. Das kam nicht überraschend: Die Fans hatten schließlich jahrelang auf eine neue Tournee warten müssen.

Die Band reagierte darauf und kündigte am Donnerstag Zusatzkonzerte an, mit denen die Tour 2020 von 15 aus 23 Konzerte erweitert wurde. In vielen Großstädten wie Hamburg, München oder Berlin treten "Die Ärzte" nun zweimal auf. Allerdings waren auch die zusätzlichen Tickets schnell ausverkauft.

In den sozialen Netzwerken reagierten viele Fans enttäuscht und verärgert. Andere nahmen es mit Humor, dass sie beim Vorverkauf keine Tickets bekommen haben:

Durch welche Städte touren "Die Ärzte" 2020? Was sind die Termine? Hier bekommen Sie eine Übersicht.

"Die Ärzte": Tour 2020 - Termine, Städte, Zusatzkonzerte

Diese Termine für die "Ärzte"-Tour 2020 umfassen auch die Zusatzkonzerte, die am Donnerstag angekündigt wurden:

07.11.20: Hannover

08.11.20: Hannover

10.11.20: Leipzig

11.11.20: Leipzig

13.11.20: Köln

15.11.20: Bremen ,

, 17.11.20: Wien ( Österreich )

( ) 20.11.20: Stuttgart

21.11.20: Stuttgart

24.11.20: Hamburg

25.11.20: Hamburg

01.12.20: Dortmund

02.12.20: Dortmund

05.12.20: Erfurt

08.12.20: Frankfurt/Main

09.12.20: Frankfurt/Main

11.12.20: Bad Hofgastein ( Österreich )

( ) 13.12.20: Chemnitz

15.12.20: München

16.12.20: München

18.12.20: Berlin

19.12.20: Berlin

21.12.20: Zürich ( Schweiz )

Tickets: Vorverkauf für "Ärzte"-Tour 2020 lief über offizielle Website

Die Tickets wurden über den Ticketshop auf der offiziellen Seite der Band verkauft. Der Preis lag bei 46 Euro plus Gebühren.

Tournee "In the ä Tonight": Neues "Ärzte"-Album erscheint auch 2020

"Die Ärzte" haben auch angekündigt, dass 2020 auch ihr neues Album erscheinen wird. Es wird das 14. Studioalbum der Band sein - und das erste seit "auch" aus dem Jahr 2012. Auf der Tour 2020 wird es damit neben den vielen bekannten Liedern der Band auch so einige neue Songs geben.

Mit "Abschied" und "Rückkehr" wurden bereits zwei neue Lieder veröffentlicht. Außerdem gab es 2019 schon vereinzelte Konzerte - unter anderem als Headliner von "Rock am Ring". Mit der Tour geben "Die Ärzte" 2020 dann voll und ganz ihr Comeback. (sge)

