"Tiere bis unters Dach": Sendetermine, Übertragung, Schauspieler

"Tiere bis unters Dach" läuft im TV und Stream. Sendetermine, Schauspieler und Übertragung - lesen Sie hier alle Informationen zur Familiensendung.

"Tiere bis unters Dach" ist eine Familienserie, in der es um Zusammenhalt, Freundschaft und fremde Umgebungen geht. Die Sendung wird vom SWR für die ARD produziert und dort seit 2010 ausgestrahlt. Lesen Sie hier alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeiten und Übertragung live im TV und Stream.

Sendetermine und Sendezeiten von "Tiere bis unters Dach"

"Tiere bis unters Dach" ist jeden Sonntag mit drei Folgen in der ARD zu sehen. Sehen Sie hier die Uhrzeiten, Sender und Wochentage im Überblick:

Wochentag Uhrzeit Sender Sonntag 08.05 - 08.35 Uhr ARD Sonntag 08.35 - 09.00 Uhr ARD Sonntag 09.00 - 09.30 Uhr ARD

"Tiere bis unters Dach": Übertragung live im TV und Stream

Eine Folge "Tiere bis unters Dach" dauert etwa 28 Minuten und läuft regelmäßig im TV in der ARD. In der ARD-Mediathek sind alle Folgen auch online im Stream verfügbar. Außerdem bietet der Channel SWR Kindernetz PLUS alle Folgen auf Youtube an.

"Tiere bis unters Dach": Das ist die Handlung

Die Serie fängt mit einem Umzug an: Greta und ihre Familie ziehen von Hamburg in den Schwarzwald, weil Gretas Vater Philip dort eine Tierarztpraxis übernimmt. Alle Familienmitglieder leben sich in der neuen Umgebung schnell ein. Gretas Mutter kann sich als Restauratorin an dem Fachwerkhaus, in dem sich die Praxis befindet, austoben und Gretas kleine Schwester Lili ist begeistert von dem Leben auf dem Land. Auch Vater Philip ist froh über den Umzug, obwohl ihn einige Dorfbewohner mit Misstrauen behandeln. Einzig die zehnjährige Greta findet weder Gefallen an der Dorfschule noch an ihrem neuen Zuhause. Wird sich das bald ändern?

Das sind die Schauspieler im Cast von "Tiere bis unters Dach"

Viele Schauspieler haben die Sendung bereits verlassen, dafür wurde der Cast aber mit etlichen Neuzugängen erweitert. Hier die aktuelle Besetzung im Überblick:

Schauspieler Rolle Heikko Deutschmann Dr. Philip Hansen Enya Elstner Greta Hansen Michael Sideris Vinzenz Grieshaber Sanne Schnapp Josefine Grieshaber Tabea Hug Paulina Kulka Jule Schuck Nelly Spieker Moritz Knapp Pawel Kulka Adrian Topol Tomasz Kulka Phillis Lara Lau Leonie Brüggemann Julia Jäger Helena Brüggemann Giuliano Marieni Jan Kalkbrenner Tim Kalkhof Martin Kalkbrenner Smilla Kunkel Charlotte Bischoff Paulina Schnurrer Lucy Krämer Jana Reinermann Petra Krämer Volker Conradt Jakob Krämer Anja Antonowicz Maria Kulka

