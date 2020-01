vor 35 Min.

Tierquälerei: Igel offenbar mit Silvester-Böllern getötet

Unbekannte haben in Ehingen offenbar einen Igel mit Böllern getötet.

Haben Unbekannte am Skaterplatz in Ehingen einen Igel absichtlich mit Böllern getötet? Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen.

Qualvoll ist ein Igel in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) gestorben. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte das Tier offenbar mit Böllern getötet. Die Tat sei den Ermittlern zufolge zwischen Silvester und dem 5. Januar verübt worden. Der tote Igel wurde mit Böllern am Bauch bei einer Skateranlage gefunden. Die Polizei in Ehingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 073 915 880 zu melden.

Jedes Jahr sterben Tiere durch Silvesterfeuerwerk. Einen besonders dramatischen Fall gab es in diesem Jahr in Krefeld. Dort brannte das Affenhaus mit mehr als 30 Tieren vollständig aus. Brandursache waren in Deutschland verbotene Himmelslaternen. (dpa/AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen