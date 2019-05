Tierrechtsaktivisten besetzen Schlachthof

Bei "Hart aber fair" heute diskutieren die Gäste über soziale Gerechtigkeit. Worum geht es bei dem Thema am 6.5.19 genau?

Royaler Besuch

Prinz Öko - Charles kommt mit Camilla nach Deutschland

Prinz Charles und Camilla kommen nach Deutschland. Charles war schon oft zu Besuch: Er war auf der Berliner Museumsinsel, hat schwäbische Ferkel gestreichelt und eine Familie in einem Plattenbau besucht. Was steht diesmal an?