"Fat-Bear-Contest": Auf der Suche nach dem dicksten Bär

Ein US-amerikanischer Park lässt seine Braunbären zum Schönheitswettbewerb antreten. Voraussetzung für den Sieg: die meisten Fettpolster.

Eigentlich kann keiner Holly so schnell etwas vormachen. Sie gilt als „furchtlose Fischerin“ mit „riesigen Ohren und einem noch dickeren Nacken“, ein Prachtexemplar ihrer Art und vor zwei Jahren noch auf dem ersten Platz bei einem, nun ja, Schönheitswettbewerb. Und doch musste sich Holly nun ihrer gefräßigen Konkurrentin Grazer geschlagen geben, gleich in der ersten Runde. Was für eine Schmach!

Wovon wir reden? Vom „Fat-Bear“-Wettstreit natürlich, also dem Kampf um den Titel des fettesten Bären. Seit dieser Woche läuft eine Abstimmung des US-amerikanischen Katmai-Parks, bei der Nutzer und Nutzerinnen aus zwölf Kandidaten den Bären wählen, der über den Sommer am meisten zugelegt hat.

Der "Fat-Bear-Contest" soll auf Gefahren für die Bären aufmerksam machen

Aber warum das Ganze? Weil die Tiere sich Fettpolster anfressen müssen, um den zehrenden Winterschlaf zu überstehen. Mit dem Wettstreit will der Park außerdem Aufmerksamkeit auf Gefahren für die Bären lenken, zum Beispiel auf den Klimawandel, der ihren Lebensraum bedroht.

Auf Bildern zeigt der Park, wie erfolgreich die Pelztiere im Kampf um die Kalorien sind. Da ist zum Beispiel Chunk, zu Deutsch: Klotz, dessen Gewicht die Ranger auf mehr als 544 Kilogramm schätzen. Oder 747, Spitzname Jumbojet, Sieger des Wettstreits im vergangenen Jahr. „747 ist einfach gigantisch“, sagt Rangerin Naomi Boak. Ob ihm das den Sieg einbringt? Mal sehen. Schließlich hat es bei Bärin Holly am Ende auch nicht geklappt.