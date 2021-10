Staffel 2 von "Tiger King": Infos zu Start und Inhalt

Staffel 2 von "Tiger King" startet im November 2021 auf Netflix. Alle Infos rund um den Start, Folgen und Inhalt erfahren Sie hier.

Bald geht es wieder los: Noch im November 2021 präsentiert " Netflix" Staffel 2 der Dokuserie "Tiger King: Großkatzen und Raubtiere". Nachdem Staffel 1 im März 2020 veröffentlicht wurde, steht der Streaming-Anbieter nun mit der neuen Staffel in den Startlöchern.

Die "Netflix"-Serie handelt von dem Hauptdarsteller Joe Exotic, der sich selbst zum "Tiger King" ernannt hat. Joe Exotic ist Großkatzenzüchter und Direktor eines eigenen Zoos in Oklahoma. In der Dokumentation ist Joe Exotic ein Straftäter, welcher nicht nur mit Waffengeschäften, sondern auch mit illegalem Tigerhandel und anderen dubiosen Geschäften die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Im Zentrum von Staffel 1 der Serie "Tiger King: Großkatzen und Raubtiere" stand die Auseinandersetzung zwischen dem Großkatzenzüchter und der Tierschutzaktivistin Carole Baskin. Die Rivalität zwischen den beiden ging so weit, dass der Zoodirektor versuchte, Baskin zu ermorden. Der Plan von Joe Exotic ging nicht auf und so verlor er am Ende den Kampf gegen die Tierschutzaktivistin und wurde zur 22 Jahren Gefängnis verurteilt. Die auf "Netflix" veröffentlichte Doku-Serie basiert auf dieser wahren Begebenheit.

Video: ProSieben

Was ist zu Staffel 2 von "Tiger King" bekannt? Hier erfahren Sie die Infos rund um Start, Besetzung und Inhalt.

Start und Uhrzeit: Wann kommt "Tiger King 2" auf Netflix?

Staffel 2 der Serie "Tiger King" wird ab dem 17. November 2021 um 9.00 Uhr auf "Netflix" zu sehen sein.

Wie viele Folgen hat Staffel 2 von "Tiger King"?

Wie viele Folgen der neuen Staffel am Ende zu sehen sein werden, hat "Netflix" noch nicht bekannt gegeben.

Inhalt von "Tiger King: Großkatzen und Raubtiere", Staffel 2

Joe Exotic ist in Staffel 2 der "Netflix-Serie" im Gefängnis zu sehen. Wer nun denkt, dass dort nichts passiert, liegt falsch. Nach den Informationen des Streaming-Anbieters kommt es zur Eskalation in den Kämpfen der verschiedenen Großkatzen-Exzentrikern, da der sowieso schon kriminelle Zoodirektor Teil eines Auftragsmordes wird.

Es scheint, als gehe die Gefahr auch diesmal weniger von den Großkatzen selbst, sondern von ihren kriminellen Besitzern aus. Neben dem aktuellen Gefängnisaufenthalt von Joe Exotic wird sich die Dokumentation auch in Staffel 2 weiterhin rund um das Leben des strittigen Zoodirektor drehen.

"Tiger King": Wer ist dabei?

Auch in Staffel 2 wird Joe Exotic wieder zu sehen sein. Da dieser aber momentan seine Haftstrafe absitzt, wird er nur in ein paar Ausschnitten aus dem Gefängnis vorkommen. Die Tierschützerin Carole Baskin soll laut dem US-Magazin Entertainment Weekly in der neuen Staffel von "Tiger King: Großkatzen und Raubtiere" nicht mehr dabei sein. Sie sei nicht für eine weitere Staffel von "Netflix" angefragt worden und wäre auch nicht mehr dazu bereit gewesen. Wer sonst noch Teil von "Tiger King 2" sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Trailer von "Tiger King: Großkatzen und Raubtiere" - Staffel 2

"Netflix" hat bereits einen Trailer auf Englisch zur neuen Staffel der Serie "Tiger King" veröffentlicht. Hier zeigen wir Ihnen den aktuellen Trailer: