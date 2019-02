Tim Mälzer vs. Max Stiegl heute bei "Kitchen Impossible"

17:12 Uhr

Tim Mälzer ist zurück - seine Sendung "Kitchen Impossible" startete vergangenen Sonntag auf Vox. Sein Herausforderer in Folge 2 der neuen Staffel ist Max Stiegl.

Am Sonntag, 3. Februar, startete die neue Staffel 4 von "Kitchen Impossible" mit sieben kulinarischen Herausforderungen rund um den Globus. Aus den Duellen kann immer nur einer als Sieger hervorgehen. Fans der Sendung wissen, dass der Umgangston deswegen hin und wieder etwas rauer wird.

"Kitchen Impossible", Staffel 4: Tim Mälzer gewinnt in Folge 1

Nicht überraschend also, dass es schon zu Beginn der Staffel von Tim Mälzer eine mehr als siegessichere Kampfansage gab: "Ich weiß nicht, ob man es wirklich Wettkampf nennen kann. Es ist eher ein bisschen als würde ich wieder zur Schule gehen und einen Grundschüler verprügeln", so Mälzer. Sein Kontrahent ließ sich allerdings nicht so leicht einschüchtern. "Labern kannst du wirklich sehr gut, aber kochen?", konterte Ali Güngörmüş, der Tim Mälzer in Folge 1 aber nicht schlagen konnte. Dieser schaffte es, mit den vorgegebenen Gerichten "Schwammerlragout mit Kalbsbries" und "Baklava Sultan", die ansässige Jury von sich zu überzeugen und gewann mit einem Gesamtdurchschnitt von 11,9 Punkten gegen Ali Güngörmüş, der nur 9,1 Punkte erkochen konnte.

"Kitchen Impossible", Folge 2: Tim Mälzer hat keine Lust auf eine zweite Box

Folge 2 führt Tim Mälzer nach Slowenien und Bosnien und Herzegowina, während es für Max Stiegl in die USA und nach Berlin geht. Dort wartet auf beide die "Kitchen Impossible"-Box, in der ein ortsansässiger Koch ihnen eine lokale Spezialität serviert. Ohne Zutatenliste, Rezept oder die Werkzeuge ihrer eigenen Küche müssen die beiden das unbekannte Gericht erkennen, seine Zutaten herausschmecken und die fremde Spezialität schließlich nachkochen.

Auf Tim Mälzer wartet an einer Autobahnraststätte sogar eine zweite Box. Dieser scheint gar nicht begeistert zu sein: "Mach ich nicht, ich mach nur die eine. Fertig", sagt Mälzer schmollend auf seinem Roller. Hier geht es zur Vorschau.

Ob er das wirklich durchzieht, sehen Sie heute Abend um 20:15 auf Vox.

Neue Folge "Kitchen Impossible" live im TV und Stream sehen

VOX zeigte den Auftakt der vierten Staffel „Kitchen Impossible“ mit Tim Mälzer und Ali Güngörmüş am Sonntag, 3. Februar, um 20.15 Uhr. Die Folgen sind jeweils vorab bei TVNOW Premium verfügbar.

Die Duelle der 4. Staffel "Kitchen Impossible" im Überblick

3.2.: Tim Mälzer vs. Ali Güngörmüş

Mälzer: Athen (Griechenland), München (Deutschland)

Güngörmüş: Eggersdorf bei Graz (Österreich), Stockholm (Schweden)

10.2.: Tim Mälzer vs. Max Stiegl

Mälzer: Gradiška (Bosnien & Herzegowina), Murska Sobota (Slowenien)

Stiegl: Berlin (Deutschland), New York-Bronx (USA)

17.2.: Tim Mälzer vs. Lukas Mraz

Mälzer: Zwolle (Niederlande), Kopenhagen (Dänemark)

Mraz: Piane di Montegiorgio (Italien), Medellín (Kolumbien)

24.2.: Tim Mälzer vs. Klaus Erfort

Mälzer: Wingen-sur-Moder (Frankreich), Lima (Peru)

Erfort: Gradiška (Bosnien & Herzegowina), Rom (Italien)

3.3.: Tim Mälzer vs. Tanja Grandits

Mälzer: Port de Sóller auf Mallorca (Spanien), Graz (Österreich)

Grandits: Flensburg (Deutschland), Braga (Portugal)

10.3.: Tim Mälzer vs. Max Strohe

Mälzer: Ampelouzos auf Kreta (Griechenland), Scheidegg (Deutschland)

Strohe: Baku (Aserbaidschan), Cornwall (England)

17.3: Tim Mälzer vs. Tim Raue

Mälzer: Meßkirch (Deutschland), Amsterdam (Niederlande)

Raue: Berlin (Deutschland), Isili auf Sardinien (Italien)

