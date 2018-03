06:05 Uhr

"Times Up": Emma Watson nimmt Tattoo-Patzer mit Humor Panorama

Heißt es "Times Up" oder "Time's Up"? Schauspielerin Emma Watson hat sich den Name der aktuellen Bewegung tätowieren lassen - mit einem kleinen Schreibfehler inklusive.

Auch den Stars bleiben Tattoo-Pannen wohl nicht erspart: Emma Watson zeigte bei den Oscars 2018 ihr Tattoo "Times Up". Erkennen Sie den Schreibfehler?

Emma Watson sucht nach einem kleinen Tätowier-Missgeschick jemanden mit "Apostroph-Erfahrung". Um ihre Unterstützung mit Menschen zu demonstrieren, die sexuell belästigt wurden, hatte sich die 27-Jährige für die Oscar-Verleihung am Sonntag ihren Unterarm mit einem temporären Tattoo verziert: "Times Up" war dort zu lesen. Die Bewegung heißt allerdings "Time's Up" (auf Deutsch: "Die Zeit ist um") - es fehlte also ein Apostroph. Auf Hinweise etlicher Follower reagierte Watson am Montag auf Twitter: "Stelle eines Korrekturlesers für Fake-Tätowierungen frei. Erfahrung mit Auslassungszeichen ist Pflicht."

Vorwürfe gegen den Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein hatten im Herbst eine weltweite Debatte über Missbrauch und sexuelle Ausbeutung ausgelöst. Für eine britische Frauen-Initiative analog zur "Time's Up"-Bewegung hat Watson bereits eine Million Pfund (umgerechnet etwa 1,1 Millionen Euro) gespendet.

Fake tattoo proofreading position available. Experience with apostrophes a must. — Emma Watson (@EmmaWatson) 5. März 2018

Oscars 2018: "Time's Up" war großes Thema

Auch ansonsten standen die Oscars ganz im Motto der "Time's Up"-Bewegung - und das, obwohl diesmal nicht eine einheitlich schwarze Garderobe den Zusammenhalt der Frauen symbolisierte: Frances McDormand ließ alle Oscar-Kandidatinnen im Saal des Dolby Theatres in Hollywood aufstehen, um auf den Reichtum weiblichen Talents in der Filmindustrie aufmerksam zu machen. Zum Ende ihrer Rede machte sie die anwesenden Gäste und Zuschauer auf einen Begriff aufmerksam, den viele wohl erst einmal erfragen und lernen müssen: McDormand fordert „Inclusion Rider“, also Frauen- und Minderheitenquoten bei Filmprojekten.

Moderator Jimmy Kimmel nutzte die ersten Minuten der Verleihung, um das Thema anzusprechen. Die Oscar-Statue sei die Verkörperung des idealen Mannes, sagt der Fernsehkomiker: Oscar behalte seine Hände bei sich, sage kein Wort und vor allem habe er keinen Penis. Doch allem Humor liegt ein ernstes Thema zugrunde. In der Show traten Schauspielerinnen auf, die nach eigenen Angaben Opfer von Weinstein sind. Eine von ihnen, Annabella Sciorra, wurde von Weinstein auf eine Schwarze Liste gesetzt und bekam keine Rollen mehr. "Schön, euch alle zu sehen", sagt sie zur Begrüßung. „Ist ja schon lange her.“ (AZ/dpa)

Themen Folgen