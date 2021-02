vor 16 Min.

Tin Star, Staffel 3: Sky-Start heute - Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer

"Tin Star" geht heute bei Sky in die letzte Runde. Alles Wichtige über Start, Handlung, Folgen, Schauspieler im Cast und Trailer erfahren Sie hier.

"Tin Star" startet heute mit der dritten und finalen Staffel bei Sky Atlantic und Sky Ticket. Hier erfahren Sie alles über den Start, die Handlung und die Besetzung von "Tin Star". Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

"Tin Star": Start-Termin bei Sky in Deutschland

Ab dem 4. Februar 2021 wird "Tin Star" immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen im TV auf Sky Atlantic ausgestrahlt. Parallel dazu ist die Serie auch ab dem 4.2.21 bei Sky Ticket und Sky Q abrufbar. Staffel 1 und Staffel 2 sind dort bereits jetzt verfügbar.

Handlung: Worum geht es in Staffel 3 von "Tin Star"?

Die Sky-Serie "Tin Star" handelt von Jack Worth, der versucht vor einem 20 Jahre zurückliegenden Verbechen zu fliehen. Noch immer verfolgt ihn der Tod des Gangsters Danny, der gleichzeitig der leibliche Vater seiner Tochter Anna ist. Als dieser gemeinsam mit seinem Bruder seiner Frau Angela nach dem Leben trachtet, rettet Jack sie in letzter Minute, indem er Danny vom Dach eines Hochhauses stößt.

Auch zwei Jahrzehnte später sehnt sich Dannys Bruder Michael nach Rache für den Tod seines geliebten Bruders. In Staffel 3 möchte Jack das dunkle Kapitel seines Lebens nun endlich abschließen. Er reist zurück in seine alte Heimat Liverpool, um sich dort seinem Feind und dessen Helfern zu stellen, in der Hoffnung, endlich ein Leben in Freiheit führen zu können.

"Tin Star": Die Folgen von Staffel 3

Staffel 3 von "Tin Star" wird insgesamt sechs Folgen à ca. 45 Minuten Länge beinhalten. Die Titel der Episoden lauten:

"Alte Bekannte" ("Homecoming") "Bingo" ("Commitment") "Getrennte Wege" ("Loves young dream") "Hausbesuch" ("Collaterals") "Das Wiedersehen" ("All roads") "Showdown" ("Come to the edge")

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Tin Star"?

Die Hauptrolle der Serie ist mit Tim Roth besetzt, der vor allem durch seine Rollen in mehreren Filmen von Star-Regisseur Quentin Tarentino bekannt wurde. Hier finden Sie die Schauspieler im Haupt-Cast von "Tin Star" im Überblick:

Rollenname Schauspieler Chief Jim Worth Tim Roth Angela Worth Genevieve O’Reilly Anna Worth Abigail Lawrie Elizabeth Bradshaw Christina Hendricks Whitey Brown Oliver Coopersmith Constable Denise Minahik Sarah Podemski Frank Jackson Ian Puleston-Davies Constable Nick McGillen Ryan Kennedy Randy Harrison Lynda Boyd Louis Gagnon Christopher Heyerdahl Rosa Nickel Jenessa Grant Sarah Nickel Anamaria Marinca Thomas Nickel Brenden Sunderland Johan Nickel John Lynch Jaclyn Letendre Michelle Thrush Father Gregoire Kevin Hanchard

"Tin Star": Der Trailer zu Staffel 3

Damit Sie sich einen ersten Eindruck zur neuen Staffel von "Tin Star" verschaffen können, finden Sie hier den neuen Trailer zur Serie:

