Tinder für Rinder: So verkuppeln britische Bauern Kühe und Bullen Panorama

In der Dating-App "Tudder" suchen britische Bauern Partner für ihre Tiere.

Auf der Suche nach der passenden Hälfte setzen viele Menschen auf Dating-Apps. Eine solche gibt es nun auch für Rinder in Großbritannien.

Von Katrin Pribyl

Der Bulle steht auf einer sattgrünen Wiese im schottischen Argyll and Bute und schaut gelangweilt in die Kamera. Kräftig und gesund wirkt er, und so dürften seine Chancen gut stehen, dass er bald seine Liebste findet.

Bereits 463 Klicks hat er auf Tudder, der neuen Dating-App im Königreich. Mit ihr verkuppeln Bauern ihre Kühe und Bullen. Tinder für Rinder sozusagen.

Landwirte suchen in der Dating-App Partner für ihre Tiere

Denn nicht nur der Name des Netzwerks mit dem Euter im Logo – Udder ist das englische Wort für Euter – erinnert an das Dating-Netzwerk für menschliche Singles. Auch das Konzept ähnelt Tinder, wo Frauen und Männer wahlweise nach der Liebe ihres Lebens oder einer aufregenden Nacht suchen.

Bei Tudder dagegen tummeln sich zwar ebenfalls alle möglichen Prachtexemplare, sie grasen den Markt aber ausnahmslos nach einem passenden Partner zur Paarung ab.

Groß, klein, reinrassig, auf einem Biohof lebend, schwarz, weiß, gefleckt, kurzhörnig, langes Fell, alt oder jung, aus Hampshire, Cornwall, Irland, den Hebriden oder Wales – mehr als 42.000 Profile sind gelistet.

Die App zeigt den Bauern Informationen über potentielle Partner für ihre Tiere an. Bild: AZ-Screenshot: itunes.apple.com

Das Symbol der App ist ein Euter

Wer meint, die Herzensdame oder den Traumprinzen für das eigene Tier gefunden zu haben, tippt auf die Daumen-hoch-Fläche oder auf das Symbol, auf dem sich eine Kuh an einen Bullen schmiegt.

Dann wird der Farmer auf eine Seite weitergeleitet, auf der er den Eigentümer des Tieres kontaktieren kann und weitere Informationen über den Stammbaum, das Potenzial zum Kalben oder den Marktwert des Nachwuchses findet.

Das alles soll den Bauern – oft leben sie in abgelegenen Gegenden und können nur aus einem begrenzten Fundus an Tieren wählen – beim Züchten helfen. Oder, wie es die Erfinder von Tudder nennen: „Landwirte können für ihre Kühe A-muh-r spielen.“

