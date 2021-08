46-Jährige wird vor Augen ihrer Kinder von Kuh niedergetrampelt

Die Mutter war mit ihren Töchtern bei Mieders in Tirol wandern, als im Bereich eines Weidegebietes mit Mutterkühen plötzlich Tiere auf die drei zurannten.

Eine 46-jährige Deutsche ist am Montagmittag beim Wandern bei Mieders in Tirol vor den Augen ihrer 13- und 18-jährigen Töchter von Kühen niedergetrampelt worden.

46-jährige Deutsche in Tirol vor Augen der beiden Töchter von Kühen niedergetrampelt

Die 46-Jährige wanderte mit ihren beiden Töchtern im Gemeindegebiet von Mieders von der Bergstation der Serlesbahnen in Richtung Tal. Im Bereich des Weidegebietes „Lehnerwald“ kam es zu dem Vorfall. Bei dem Weidegebiet handelt es sich um ein eingezäuntes Gebiet mit Mutter-Kuh Haltung, was an sämtlichen Zugängen durch entsprechende Hinweisschilder gekennzeichnet ist.

Nach Aussage der Töchter seien plötzlich ohne ersichtlichen Grund mehrere Kühe auf sie zu gerannt, wobei die beiden über einen Zaun flüchten konnten, wie die Polizei berichet. Die Mutter jedoch stürzte und mehrere Tiere seien über die am Boden liegende Deutsche gerannt.

Arbeiter der Bergbahnen kamen der Familie zu Hilfe und vertrieben die Tiere. Die 46-Jährige erlitt Verletzungen an den Rippen und musste von einer Notärztin und dem Team des Rettungsdienst versorgt und anschließend in die Klinik Innsbruck gebracht werden. (AZ)