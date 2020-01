vor 37 Min.

"Titans", Staffel 2: Netflix-Start, Besetzung, Folgen, Handlung, Stream

Staffel 2 von "Titans" geht Anfang Januar bei Netflix and den Start. Alle Infos rund um Folgen, Schauspieler im Cast, Handlung und Stream gibt es hier.

Fans freuen sich auf Staffel 2 von "Titans", die ab Anfang Januar im Stream bei Netflix zur Verfügung stehen wird. Die Serie spielt im DC Universe und erzählt unter anderem die Geschichte von Batmans Gefährten und Sidekick Robin.

Alle Infos rund um Start, Handlung, Besetzung, Stream und Kritik gibt es hier im Überblick.

"Titans", Staffel 2, im Stream: Netflix-Start Anfang Januar

Kurz nach Neujahr geht Netflix mit der neuen Staffel der Serie "Titans" an den Start. Das Datum der Veröffentlichung wurde auf Freitag, den 10.01.2020, festgelegt.

Handlung von "Titans": Worum geht es in der Serie?

Dick Grayson hat seinen Mentor Batman verlassen und als Cop in Detroit angeheuert. Dort trifft er bald auch die junge Ausreißerin Rachel, die ihm vom Mord an ihrer Mutter erzählt und ihn überzeugen will, dass sie von einer geheimnisvollen Organisation verfolgt wird. Zunächst bringt er sie zu seinen alten Verbündeten Hawk und Dove, doch auch dort ist das Mädchen nicht lange sicher. Gut, dass die Amazone Kory auftaucht, die zwar keine Erinnerungen daran hat, wer sie ist, aber doch eine Sache weiß: Sie muss Rachel vor etwas beschützen. Gemeinsam mit dem vierten Mitglied der neuen Teams, dem Gestaltwandel Gar, versuchen Dick und Kory, das Rätsel um die Fähigkeiten und Herkunft Rachels zu lösen.

Cast von "Titans": Welche Schauspieler gehören zur Besetzung der Serie?

Dick (Brendon Thwaites)

(Brendon Thwaites) Rachel ( Teagan Croft )

( ) Kory Anders ( Anna Diop )

) Gar Logan ( Ryan Potter )

) Jason Todd ( Curran Walters )

( ) Hank Hall/Hawk (Alan Ritchson)

Dawn Granger /Dove ( Minka Kelly )

/Dove ( ) Donna Troy /Wonder Girl ( Conor Leslie )

Der Trailer und Kritik zu den neuen Folgen von "Titans"

Hier sehen Sie den Trailer zur kommenden Staffel 2 der Netflix-Serie "Titans":

Da die zweite Staffel der Serie erst im Januar startet, gibt es bislang noch keine Kritiken zu "Titans". Sobald es Kritiken gibt, werden Sie es hier erfahren.

Der ersten Staffel von "Titans" stehen Kritiker allerdings mit gemischten Gefühlen gegenüber. Die Serie soll sehr auf Comic-Fans ausgerichtet sein. Wer sich im Genre auskennt und das Medium liebt, der habe entsprechend viel Spaß. Für alle anderen sei die Serie eher düster und ohne viel Tiefgang. (AZ)

