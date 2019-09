12:23 Uhr

"Titans", Staffel 2: Netflix-Start, Trailer, Handlung und Cast

"Titans", Staffel 2: Wann startet die Serie auf Netflix? Worum geht es in der neuen Staffel? Die Infos zu Handlung, Cast, Trailer und Start auf Netflix - hier.

"Titans" Staffel 2 feiert heute, am 6. September 2019 Premiere. Aktuell ist die erste Staffel mit insgesamt elf Folgen auf Netflix zu sehen. Die neuen Folgen werden aber nicht sofort auf dem Streamingdienst verfügbar sein - warum, das erklären wir Ihnen hier.

Alle Infos zum Start auf Netflix, Cast und zur Handlung der DC-Superheldenserie finden Sie hier im Überblick.

"Titans", Staffel 2: Netflix-Start

Die US-amerikanische Superheldenserie "Titans" wird in den USA auf dem Streamingdienst DC Universe ausgestrahlt. Als Startdatum wurde Freitag, 6. September 2019, angekündigt. Allerdings ist der Video-on-Demand-Dienst nicht in Europa, also auch nicht in Deutschland, verfügbar.

Dafür werden, wie schon bei der ersten Staffel, die neuen Folgen der DC-Serie auf Netflix veröffentlicht. Wenn der globale Streamingdienst dem bisherigen Muster folgt, dann müssen sich Fans außerhalb der USA noch einige Monate gedulden: Demnach könnte die 2. Staffel von "Titans" erst nach Ende der US-Ausstrahlung, also möglicherweise Ende 2019/Anfang 2020, auf Netflix erscheinen.

Netflix-Serie "Titans": Cast, Schauspieler, Besetzung

Die DC-Serie erzählt die Geschichten der Superhelden namens "Teen Titans" aus dem DC Comics-Universum. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von jugendlichen Superhelden, die mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten immer wieder die Welt retten. Im Mittelpunkt der Serie stehen die vier jungen Erwachsenen:

Dick Grayson, alias Robin: gespielt von Brenton Thwaites

Kory Anders, alias Starfire: gespielt von Anna Diop

Rachel Roth, alias Raven: gespielt von Teagan Croft

Garfield Logan, alias Beast Boy: gespielt von Ryan Potter

"Titans": Handlung der Netflix-Serie

In der ersten Staffel von "Titans" geht es hauptsächlich darum, wie die vier Superhelden aufeinander treffen und sich zu den Titans formieren. Dabei stößt Dick als Polizeikommissar auf Rachel, die besondere Fähigkeiten aufweist. Sie sucht Schutz, nachdem ihre Mutter von einem mysteriösen Unbekannten ermordet wurde. Auch die außerirdische Kory scheint mit Rachel in Verbindung zu stehen: Sie leidet an Amnesie und kann sich bis auf Rachel an nichts erinnern. Gar' stößt zu den anderen dazu, als er Rachel in Schutz nimmt. Schließlich erfahren die vier Superhelden, dass sie von Rachels dämonischem Vater Trigon bedroht werden und ihn davon abhalten müssen, die Welt zu beherrschen.

"Titans" auf Netflix: Trailer zu Staffel 2

Die genaue Handlung der zweiten Staffel ist bisher noch nicht bekannt. Allerdings gibt es bereits einen ersten Trailer, der auf weitere neue Charaktere wie Superboy und Aqualad hindeutet. Außerdem ist die Rede von einem neuen Titans-Team 2.0.

Nachdem die erste Staffel dafür kritisiert wurde, zu viele verschiedene Handlungsstränge zu verfolgen und dabei nicht ausreichend auf die Gruppe als Ganzes einzugehen, erwarten Fans und Experten von der 2. Staffel wesentlich mehr Action und Einsatz von einem eingespielten Team. (rlb)

Themen Folgen