Tobias Krell ist einer der größten Stars im deutschen Kinderfernsehen Panorama

Alles Wissenswerte über ihn und seine Sendung „Checker Tobi“.

Von Daniel Wirsching

Quoten Neben der Sendung „Checker Tobi“ mit Tobias Krell, die seit 2013 im Auftrag des BR für den Kinderkanal KiKA und Das Erste produziert wird, präsentiert bereits seit 2011 Can Mansuroglu „Checker Can“. Seit 2018 gibt es zudem „Checker Julian“ mit Julian Janssen. „Checker Tobi“ erreichte im Jahr 2018 auf seinen drei regelmäßigen Sendeplätzen im KiKA und im Ersten in der Zuschauergruppe der 3- bis 13-Jährigen teils einen durchschnittlichen Marktanteil von 18,6 Prozent und, zusammen genommen, im Schnitt 270000 Zuschauer.

Tobias Krell wurde 1986 in Mainz geboren. In Münster studierte er Soziologie und Politikwissenschaft; 2014 schloss er sein Master-Studium an der Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“ in Potsdam ab. Von 2008 bis 2014 arbeitete er als Reporter und Filmkritiker für die Sendung „Dasding.tv“ im SWR Fernsehen. 2016 wurde er mit dem Nachwuchsförderpreis des Bayerischen Fernsehpreises ausgezeichnet; 2017 war er für den Grimme-Preis nominiert.

Kino Der Film „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ läuft ab dem 31. Januar in den Kinos.

Kinderreporterin Juliane ist sechs Jahre alt und geht in die erste Klasse einer Augsburger Grundschule.

