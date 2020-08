18:54 Uhr

Tod auf dem Nil: Kinostart, Besetzung, Trailer, FSK

Gal Gadot übernimmt eine der Hauptrollen in "Tod auf dem Nil". Kinostart, Besetzung, Trailer, Altersfreigabe - alle Infos gibt es hier.

Der Kriminalfilm "Tod auf dem Nil" kommt im Oktober in die deutschen Kinos. Alle Infos rund um Start, Cast und Altersfreigabe sowie einen Trailer finden Sie hier.

Übersicht: Filme 2020 im Kino: Die Highlights des Jahres

"Tod auf dem Nil", die Fortsetzung von "Tod im Orientexpress", sollte eigentlich bereits im Dezember 2019 in die Kinos kommen - der Kinostart wurde aber mehrmals verschoben. Die Filme basieren auf den Roman-Vorlagen von Agatha Christie und drehen sich um den belgischen Ermittler Hercule Poirot, der auf seinen imposanten Schnurrbart besonders stolz ist. Alle Infos zum neuen Kinostart, den Schauspielern und der Altersfreigabe haben wir hier für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer zum Film.

Kinostart von "Tod auf dem Nil" in Deutschland: Wann kommt der Krimi in die Kinos?

Nachdem der Film bereits vor knapp einem Jahr in die Kinos kommen sollte, steht der neue Start-Termin nun fest: Am 22. Oktober kommt "Tod auf dem Nil" in die deutschen Kinos. Es ist die zweite Agatha-Christie-Verfilmung von Kenneth Brannagh, der neben seiner Arbeit als Regisseur auch die Hauptrolle übernimmt.

Handlung von "Tod auf dem Nil": Worum geht es?

Im Mittelpunkt der Handlung steht natürlich ein Mordfall: Während einer Schifffahrt auf dem Nil wird die Millionenerbin Linnet Ridgeway Doyle tot aufgefunden, woraufhin Meisterdetektiv Hercule Poirot, der zufällig auch an Bord ist, seine Ermittlungen aufnimmt. Poirot stellt dabei schnell fest, dass viele der anderen Passagiere ein Motiv für die Tat haben. Bei der Suche nach dem Mörder greift Poirot sein Freund Colonel Race unter die Arme. Kann er den Mörder entlarven, bevor er wieder zuschlägt?

Besetzung von "Tod auf dem Nil": Die Schauspieler im Cast

Hier finden Sie die hochkarätige Besetzung des Hollywood-Krimis in der Übersicht:

Kenneth Branagh als Hercule Poirot

als Gal Gadot als Linnet Ridgeway Doyle

als Annette Bening als Euphemia

als Euphemia Armie Hammer als Simon Doyle

Letitia Wright als Rosalie Otterbourne

als Rosalie Otterbourne Tom Bateman als Bouc

als Bouc Emma Mackey als Jacqueline de Bellefort

Rose Leslie als Louise

Sophie Okonedo als Salome Otterbourne

Adam Garcia als Syd

Länge und FSK (Altersfreigabe) von "Tod auf dem Nil"

Zur Spieldauer und Altersfreigabe von "Tod auf dem Nil" gibt es bisher noch keine Informationen. Die erste Verfilmung aus dem Jahr 1978 dauerte 2 Stunden und 20 Minuten und war ab 12 Jahren freigegeben.

"Tod auf dem Nil": Trailer

Hier können Sie sich den offiziellen deutschen Trailer zum Film ansehen:

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen