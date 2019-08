06:42 Uhr

Tod einer 17-Jährigen - Polizei geht von Unfall aus

Eine 17-Jährige steigt auf dem Rückweg von einem Dorffest in Oberbayern kurz vor ihrem Wohnort aus dem Taxi aus und verschwindet. Am nächsten Morgen wird sie tot gefunden.

Die seit Samstagabend vermisste 17-Jährige aus Kreuth, Oberbayern ist tot. Sie wurde nach einem Dorffest als vermisst gemeldet und daraufhin tot in einem Bachlauf aufgefunden.

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Rosenheim erklärte, dass es derzeit "keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen" gibt. Derzeit deute alles auf einen tragischen Unfall hin, teilte die Polizeisprecherin am Sonntagnachmittag mit. Eine endgültige Aussage könne aber erst nach Abschluss der Ermittlungen gemacht werden. Näheres müsse somit eine Obduktion klären.

War der Tod der 17-jährigen Oberbayerin ein Unfall?

Die Leiche wurde am Sonntag in der Nähe von Kreuth in einem Bachbett gefunden. Und damit nur unweit von ihrer Haustür. Der Fall wirft viele Frage auf.

Am Samstagabend hatte sich die Oberbayerin gemeinsam mit ihrem Freundeskreis zum Waldfest des Skiclubs in Rottach-Egern aufgemacht. Gegen 2 Uhr sei sie mit ihren Freundinnen in ein Taxi gestiegen, um nach Hause zu fahren. Kurz vor dem Ziel habe sie das Taxi plötzlich verlassen und sei nicht zurückgekehrt, hieß es in der Polizeimitteilung. Der Grund dafür war noch unklar.

"Ich bin schockiert, mein ganzes Mitgefühl gehört den Eltern", wird Kreuths Bürgermeister, Josef Bierschneider, von Merkur.de am Sonntagnachmittag zitiert.

Die Familie der 17-Jährigen begann noch in der Nacht mit der Suche und schaltete gegen 8 Uhr am Morgen die Polizei ein. Bei einer Suchaktion mit Hubschrauber, Reitergruppe, Hundestaffel und Feuerwehreinsatz wurde die Leiche der Frau nach Angaben der Polizei am Sonntagvormittag, gegen 11.40 Uhr einige hundert Meter von ihrer Wohnanschrift entfernt tot in einem Bachbett aufgefunden. Die genauen Todesumstände sind laut Polizei bislang unklar. (AZ/dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen