29.12.2019

"Tod einer Journalistin": So war der "Polizeiruf 110" aus Brandenburg

Kein Tatort heute, dafür läuft im Ersten der "Polizeiruf 110": Lenski und Raczek geraten in die Machenschaften eines Energiekonzerns. Lohnte sich "Tod einer Journalistin"? Die Polizeiruf-Kritik.

"Tod einer Journalistin" hieß der neue "Polizeiruf 110" aus Brandenburg , der am Sonntag (29.12.2019, 20.15 Uhr) im Ersten lief.

, der am Sonntag (29.12.2019, 20.15 Uhr) im Ersten lief. Olga Lenski ( Maria Simon ) und Adam Raczek ( Lucas Gregorowicz ) an der deutsch-polnischen Grenze beschäftigten sich mit dem Tod einer Investigativjournalistin. Die Spur führte zu einem Energiekonzern . Der kämpfte vor Gericht um die Baugenehmigung für ein Atomkraftwerk .

Handlung: Der "Polizeiruf 110" am Sonntag im Schnellcheck

Die erfolgreiche Journalistin und Umweltschützerin Anne Gerling (Antje Traue) wird nach einem Unfall tot in ihrem Wagen aufgefunden. Die Kommissare Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) übernehmen die Ermittlungen. Gerling hatte als investigative Journalistin gearbeitet und war illegalen Machenschaften des Energiekonzerns Ergatome auf der Spur. Das Unternehmen will im polnischen Grenzland ein Atomkraftwerk bauen und kämpft vor Gericht gegen den Widerstand von Umweltverbänden und Anwohnern um die Baugenehmigung.

Lenski befragt den Gutachter Johannes Schiller (Matthias Ziesing), dessen Ehefrau (Amélie Miloy) und seinen Bruder (Christian Beermann). Bild: Degeto/Oliver Feist, rbb

Lenski und Raczek finden heraus, dass Anne Gerling ermordet wurde und zudem schwanger war. Lukasz Franczak (Maciej Stuhr), der zuständige Richter im Prozess, kannte die Journalistin. Hatte er ihr Hintergrundinformationen zum Prozess gegeben? In der Wohnung von Anne Gerling finden Raczek und Annes Vater Eric (Max Herbrechter) eine Audio-Datei, die die Ermittlungen in eine neue Richtung führt.

Kritik: Lohnte es sich, bei "Polizeiruf 110: Tod einer Journalistin" einzuschalten?

In dem mitunter archaisch anmutenden Brandenburger " Polizeiruf 110", der in Swiecko an der deutsch-polnischen Grenze spielt, geht es um ein geplantes Atomkraftwerk. Es entsteht eine geschickte Mischung aus Krimi und Polit-Thriller. Leider ist die Story reichlich vordergründig und zu überfrachtet. Immerhin wirkt Adam Raczek im neuen „Polizeiruf 110“ durchaus etwas lebhafter und hat nicht mehr den Charme einer Schlaftablette.

Polizeihauptmeister Wolfgang Neumann (Fritz Roth) zeigt Lenski und Raczek neue Beweismittel im Zusammenhang mit dem Mord an der jungen Journalistin. Bild: Degeto/Oliver Feist, rbb

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Polizeiruf aus Brandenburg

Olga Lenski : Maria Simon

: Adam Raczek : Lucas Gregorowicz

: Lukasz Franczak : Maciej Stuhr

: Katharina Franczak : Dagmar Leesch

: Eric Gerling : Max Herbrechter

: Anne Gerling : Antje Traue

: Martin Schiller : Christian Beermann

: Johannes Schiller : Matthias Ziesing

: Dr. Regine Arnim : Julika Jenkins

: Julika Jenkins Söldner: Markus Gertken

Marcel Gurski : Janusz Cichocki

: Karol Pawlak : Robert Gonera

: Wolfgang Neumann : Fritz Roth

: Wiktor Krol : Klaudiusz Kaufmann

: Marian Kaminski : Tomek Nowicki

: Tomek Nowicki Henry Pinault : Rafi Guessous

: Rafi Guessous Hannah Gurski : Nicole Ernst

: Nicole Ernst Beate Schiller: Amélie Miloy

Polizeiruf: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle "Polizeiruf110"-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Polizeiruf-Facebook-Seite.

Vorschau auf den "Polizeiruf 110: Tod einer Journalistin" Eine investigative Journalistin wird nach einem Unfall tot in ihrem Wagen aufgefunden. Lenski und Raczek übernehmen heute um 20:15 Uhr die Ermittlungen. Mehr zum neuen Fall: www.polizeiruf.de Gepostet von Polizeiruf 110 am Freitag, 27. Dezember 2019

Kommissare: Lenski und Raczek sind die Polizeiruf-Ermittler in Brandenburg

Seit 2015 ermitteln Maria Simon alias Olga Lenski und Lucas Gregorowicz als Adam Raczek im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Die Kommissarin und Mutter einer Tochter hatte zuvor bereits vier Jahre an der Seite des brandenburgischen Dorfpolizisten Horst Krause ermittelt. Auch Raczek, der in Polen aufgewachsen ist, kennt sich in der Grenzregion gut aus, bereits seit 2007 bekämpft er die grenzüberschreitende Kriminalität.

5 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Bild: Degeto/Oliver Feist, rbb

Lenski und Raczek sind nicht immer einer Meinung, trotzdem sind sie ein gutes Team. Vom Polizeikommissariat in Swiecko bei Frankfurt an der Oder, in dem deutsche und polnische Kriminalbeamte gemeinsam arbeiten, gehen sie Verbrechen aller Art nach. Der Kriminalhauptkommissar neigt zu Alleingängen, ist emotional unberechenbar und stellt seine Kollegin immer wieder auf eine harte Probe.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort- und Polizeiruf-Folgen am Sonntag

29. Dezember: " Polizeiruf 110: Tod einer Journalistin" ( Brandenburg )

110: Tod einer Journalistin" ( ) 01. Januar: " Tatort : Das Team" ( Dortmund )

: Das Team" ( ) 05. Januar: " Tatort : Tschill Out" ( Hamburg )

: Tschill Out" ( ) 12. Januar: " Tatort : Kein Mitleid, keine Gnade" ( Köln )

: Kein Mitleid, keine Gnade" ( ) 19. Januar: " Polizeiruf 110: Söhne Rostocks " ( Rostock )

110: Söhne " ( ) 26. Januar: " Tatort : Unklare Lage" ( München )

