Tod einer elfjährigen Schülerin: Neue Aussagen von Ermittlern erwartet

An der Schule in Berlin wird um die tote Schülerin getrauert.

Nach dem Tod einer Elfjährigen aus einer Berliner Schule laufen die Ermittlungen. Es werden wohl schon bald neue Details bekannt.

Nach dem Tod einer elfjährigen Grundschülerin in Berlin wird die Polizei an diesem Montag voraussichtlich weitere Details bekanntgeben. Die Beamten führen - wie in solchen Fällen üblich - ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren durch.

Tod einer Schülerin: Mobbing-Vorwürfe gegen Schule in Berlin

Der Senat will unterdessen Mobbing-Vorwürfen nachgehen. Darin sei auch die Schulaufsicht eingebunden, sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung. Am Samstag war der Tod der elfjährigen Schülerin aus dem Berliner Bezirk Reinickendorf bekanntgeworden. Sie war auf die Hausotter-Grundschule gegangen.

Laut Tagesspiegel soll sie vor einigen Tagen einen Suizidversuch unternommen haben und später an den Folgen im Krankenhaus gestorben sein. Als möglicher Hintergrund steht der Verdacht von Mobbing an ihrer Schule im Raum. Doch bislang gibt es weder eine offizielle Bestätigung für den Suizid, noch ist der genaue Hintergrund geklärt.

Schulleiterin Daniela Walter wehrte sich entschieden gegen Vorwürfe eines Vater aus dem Elternbeirat, dass an der Schule Probleme totgeschwiegen worden seien. Natürlich gebe es Vorfälle - beispielsweise auf dem Pausenhof. Aber: "Wir haben Konfliktlotsen an Bord", sagte Walter der RBB-"Abendschau". Darüber hinaus existiere eine "sehr gut ausgestattete Schulsozialarbeit". Nichts werde vertuscht oder unter den Teppich gekehrt. (dpa)

