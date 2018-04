vor 21 Min.

Todesfahrt von Toronto: Motiv des Täters noch unklar Panorama

Eine Frau trauert um die Toten: In Toronto sind zehn Menschen gestorben, nachdem ein Mann mit einem Lieferwagen in die Menschenmenge gerast ist.

In North York, ein Bezirk von Toronto, hat ein Mann mit einem Lieferwagen zehn Menschen getötet und 15 weitere verletzt. Das Motiv des Täters ist noch unklar.

In Toronto hat ein Mann zehn Menschen getötet und 15 weitere verletzt. Mehrere schwebten in Lebensgefahr, wie Polizeichef Mark Saunders sagte. Mit einem gemieteten Lieferwagen fuhr der Täter im Zickzackkurs mitten durch ein belebtes Geschäftsviertel der Kanadischen Großstadt. Der Täter soll immer wieder zwischen Gehweg und Straße gewechselt haben und dabei mit 60 bis 70 Stundenkilometern durch den Bezirk North York gefahren sein, etwa 30 Minuten nördlich der Innenstadt. Über 15 Straßenblocks soll sich die Fahrt gezogen haben. Der 25-jährige Fahrer wurde festgenommen, weitere Verdächtige gibt es nicht.

Toronto: Welches Motiv hatte der Täter?

Zu einem möglichen terroristischen Hintergrund sagte die Polizei zunächst nichts. Es deute aber alles auf eine vorsätzliche Tat hin. Die Polizei ermittele in alle Richtungen, so Polizeichef Saunders weiter. Die Sender NBC und CTV berichten, der Täter sei geistig verwirrt und berufen sich dabei auf Strafverfolger und Sicherheitskreise. Kanadas Minister für öffentliche Sicherheit, Ralph Goodale, beruhigte die Bevölkerung. Es gebe keine Hinweise auf eine erhöhte Terrorgefahr. Für Toronto gelte weiterhin die mittlere Terrorwarnstufe. In der Millionenstadt tagten bis Montag noch die Außenminister der G7-Staaten.

Torontos Bürgermeister sieht die Stadt in sicheren Händen

Torontos Bürgermeister John Tory sprach den Bürgern Mut zu. "Die Stadt ist momentan in sicheren Händen", sagte Tory. Er bat Anwohner, nach Hause zu gehen und Ruhe zu bewahren. "Es ist eine Zeit, in der wir so ruhig wie nur möglich sein sollten." Die Polizei sperrte die Gegend ab, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau äußerte sich entsetzt über den "schrecklichen Vorfall" und dankte den Rettern vor Ort. Bundesaußenminister Heiko Maas sprach den Überlebenden des schrecklichen Verbrechens sein Beileid aus, ebenso wie die US-Regierung.

Schreckliches Verbrechen in #Toronto - der Stadt, die uns ein so offenherziger Gastgeber war. Wir sind tief getroffen und stehen an der Seite unserer kanadischen Freunde. Unser ganzes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer. https://t.co/UnuaZxnahk — Heiko Maas (@HeikoMaas) 23. April 2018

Täter von Toronto war nicht vorbestraft

Als Täter identifizierte die Polizei den 25-Jährigen Alek Minassian. Laut Polizeichef Saunders ist er nicht vorbestraft. Nachdem der Wagen auf dem Gehweg zum stehen kam, wurde er von der Polizei umstellt. Der Fahrer soll dann mit einem Gegenstand in Richtung der Polizisten gezeigt und "Töte mich!" und "Schieß' mir in den Kopf!" gerufen haben, wie auf einem Video zu sehen ist. Minassian selbst sei nicht bewaffnet gewesen, so Polizeichef Saunders. (AZ)

