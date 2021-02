vor 1 Min.

Tödliche Gier heute am 24.2.21 im ZDF: TV-Termin, Handlung, Schauspieler

Das ZDF strahlt heute am 24.2.2021 den Film "Tödliche Gier" aus. Wann genau ist die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung? Und: Welche Darsteller sind im Cast?

Im ZDF läuft heute der Fernsehfilm "Tödliche Gier". Wann genau zeigt das ZDF den Film? Welche Darsteller sind mit dabei? Ist "Tödliche Gier" auch im Internet, in der Mediathek, zu verfolgen? Lesen Sie hier die Antworten.

"Tödliche Gier" am 24.2.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Tödliche Gier" wird heute am Mittwoch, 24. Februar 2021, im ZDF ausgestrahlt. Der Fernsehfilm der Woche startet um 20.15 Uhr und dauert 90 Minuten. Wer nicht bis dahin warten möchte, der kann "Tödliche Gier" schon ab Dienstag, 23. Februar 2021, 10 Uhr, in der ZDF-Mediathek als Stream anschauen.

Das ist die Handlung des ZDF-Films "Tödliche Gier"

Die Familie von Pastor Manfred Bahnert ist ziemlich zerrüttet. Seit vielen Monaten kommt es zu Konflikten, die grundsätzlicher Natur zu sein scheinen. Das Gerüst scheint wackelig zu stehen. Der Pastor hat eine klare politische Haltung, weswegen er immer wieder in Gemeinden aneckt und weiterziehen muss. Die Ehe mit Claudia stand mehrfach vor dem Aus. Der Umzug in ein kleines Dorf bei Hamburg soll die Wende bringen. Claudia übernimmt eine Apotheke, Manfred integriert sich in die Gemeinde.

So beschaulich das kleine Dorf auch wirkt, so gefährlich ist es dort: Vier Straftäter sind vor Ort. Sie sind kürzlich aus dem Gefängnis in Hamburg getürmt. Einer der Entflohenen hatte vor ein paar Jahren Diamanten erbeutet und sie in der Ruine der Kirche versteckt. Eben jene Kirche ist mittlerweile wieder aufgebaut, Manfred Bahnert predigt darin. Die vier Straftäter möchten an die Beute gelangen. Einer von ihnen wird bei der Flucht erschossen. Ausgerechnet der erschossene Harry Dombrowski war der Einzige, der das genaue Versteck kannte. Es gelang ihm nicht mehr, seine Komplizen rechtzeitig zu informieren.

Die Verbrecher machen sich heimlich auf die Suche nach den Diamanten - und werden eines nachts von Manfred überrascht. Sie nehmen den Pastor samt Familie als Geiseln. Manfred soll ihnen bei den Ausgrabungen helfen. Der Pastor versucht immer wieder, die Gruppe der Straftäter durch geschickte Manipulation auseinander zu treiben. Die merken das und schaffen es ihrerseits, die Finger in die familiären Wunden der Bahnerts zu legen.

Gelingt es der Pastorenfamilie, aus den Fängen der Verbrecher zu fliehen? Schaffen sie es, ihre Konflikte zu lösen?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Tödliche Gier“ mit?

Manfred Bahnert - Harald Krassnitzer

Claudia Bahnert - Ann-Kathrin Kramer

Svenja Bahnert - Sofie Eifertinger

Marius Bahnert - Johannes Geller

Armin Wiesner - Thomas Sarbacher

- Hanno Pottek - Dirk Borchardt

- Robert Vollmer - Leonard Carow

- Harry Dombrowski - Thomas Lawinky

- Kurt Nielsen - Uwe Rohde

- Sven Färber - Josef Heynert

- Silke Harmsen - Katrin Pollitt

- Paul Harmsen - Marek Erhardt

