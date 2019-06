vor 48 Min.

Tödliches Schiffsunglück auf der Donau - Kapitän gegen Kaution frei

Der Kapitän des ungarischen Ausflugsschiffs, das auf der Donau verunglückte, ist gegen Kaution freigelassen worden. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe.

Etwas mehr als zwei Wochen nach dem Schiffsunfall auf der Donau mit mindestens 25 Toten ist der Kapitän des Flusskreuzfahrtschiffs gegen Kaution und Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Der 64-jährige Ukrainer hinterlegte beim Budapester Stadtgericht die geforderte Sicherheit in Höhe von 15 Millionen Forint (etwa 46.700 Euro), wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Er darf die ungarische Hauptstadt nicht verlassen, muss eine elektronische Fußfessel tragen und sich zwei Mal in der Woche bei der Behörde melden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann fahrlässige Gefährdung im Wasserverkehr mit massenhafter Todesfolge vor. In Ungarn drohen bei diesem Delikt Gefängnisstrafen zwischen zwei und acht Jahren.

Unglück auf der Donau in Budapest: Kapitän muss Fußfessel tragen

Das Ausflugsschiff "Hableany" (Nixe) war am 29. Mai auf der Donau in Budapest mit dem viel größeren Flusskreuzer "Viking Sigyn" zusammengestoßen. Das kleinere Schiff kenterte und sank innerhalb weniger Sekunden auf den Grund der Donau. An Bord hatten sich eine 33-köpfige Reisegruppe aus Südkorea und zwei ungarische Besatzungsmitglieder befunden.

Nach der Schiffskatastrophe liegen Blumen am Ufer der Donau. Bild: Laszlo Balogh/AP (dpa)

Bis zum Donnerstag konnten die Leichen von 25 Opfern identifiziert werden. Sieben Südkoreaner konnten unmittelbar nach der Katastrophe aus dem Wasser gerettet werden, drei werden noch vermisst. Wegen der schwierigen Wetter- und Strömungsverhältnisse war das Wrack der "Hableany" erst am Dienstag geborgen worden. (dpa)

