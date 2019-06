vor 7 Min.

"Tolkien" - der Film: Handlung, Trailer, Kinostart und Kritik

Vergangenen Donnerstag ist das Biopic "Tolkien" auch in die deutschen Kinos gekommen. Wer war der Autor von "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit"? Dazu: Trailer, Besetzung und eine Übersicht über die bisherige Kritik am Film.

Am Donnerstag war Filmstart: "Tolkien" läuft nun auch in die deutschen Kinos. Der Film ist ein biographischer Film über den Schöpfer der Bestseller "Herr der Ringe" und "Hobbit", J. R. R. Tolkien. Wir geben Ihnen eine Übersicht, wer Tolkien war und was die Handlung des Kino-Films ist. Außerdem: Trailer, Besetzung und die bisherigen Kritiken am Film.

"Tolkien" - der Film: Wann ist Kinostart bzw. Filmstart in Deutschland 2019?

"Tolkien" kam bereits am 3. Mai 2019 in die Kinos des Vereinigten Köngreichs und am 10. Mai in die Kinos der USA. In die deutschen Kinos läuft "Tolkien" seit dem 20. Juni 2019.

"Tolkien": Die Handlung des Films

Die filmische Biografie zeigt das Leben des Schriftstellers J. R. R. Tolkien als Schüler und in anderen entscheidenden Phasen seines Lebens. Der Waisenjunge J. R. R. Tolkien ist während seiner Schulzeit eher ein Außenseiter, findet aber auch Freunde, Liebe und künstlerische Inspiration. Vor diesem Hintergrund droht der Erste Weltkrieg, der sein soziales Gefüge auseinander zu reißen droht. Der Erste Weltkrieg kommt und Tolkien muss an die Front. In all diese Geschichten ist stets sein Bezug zu seinen Werken eingebettet, die so für den Zuschauer, sofern er davon bisher nichts wusste, neu interpretiert werden können.

Tolkien - der Film: Der Trailer

Hier können Sie sich den Trailer zum Film "Tolkien" ansehen:

Kritik an Tolkien: So wird der Film bisher von Filmkritikern bewertet

Hier finden Sie eine Auswahl der Kritik am Film "Tolkien": Insgesamt fällt die bisherige Kritik durchwachsen bis unterschiedlich aus. Johannes Hahn von "Robots and Dragons" verweist beispielsweise darauf, dass dem Zuschauer durch die Biographie Tolkiens auch das Werk besser zugänglich werde. Lediglich das Ende weise zu große Sprünge auf.

Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes bekommt der Film eine durchschnittliche Kritik bzw. Wertung von 51 Prozent basierend auf 158 Rezensionen und eine durchschnittliche Bewertung von 5,83/10. Der Konsens der Website lautet: "Tolkien hat die zeitliche Abfolge und die starken Leistungen eines würdigen Biopics, aber es fehlt ihm die Phantasie, um seinem Thema wirklich gerecht zu werden."

David Sims, der für The Atlantic schreibt, kritisierte den Mangel an Phantasie und Subtilität des Biopics und sagte: "Das Ergebnis steigt nicht über die Einsicht einer Wikipedia-Seite hinaus."

Kritik: Hier eine Auswahl an weiteren Wertungen:

Filmstarts: 3,2/5

Kino-Zeit: 4/5

Moviepilot: 6,2/10

Google: 86% der Google-Nutzer gefiel der Film

Schauspieler - wer spielt mit: Die Besetzung von "Tolkien"

Besetzung

Nicholas Hoult: J. R. R. Tolkien

Lily Collins: Edith Bratt

Pam Ferris: Mrs. Faulkner

Craig Roberts: Sam Colm

Meaney: Father Francis

Morgan Anthony Boyle: G.B. Smith

Patrick Gibson: R.Q. Gilson

Tom Glynn-Carney: Christopher Wiseman

Harry Gilby: junger J. R. R Tolkien

Mimi Keene: junge Edith

Stab

Regie Dome Karukoski

Drehbuch David Gleeson, Stephen Beresford

Produktion Peter Chernin, David Ready, Kris Thykier, Jenno Topping

Musik Thomas Newman

Kamera Lasse Frank Johannessen

Schnitt Harri Ylönen

J. R. R. Tolkien - Wer war der Schritsteller, einige Anmerkungen

John Ronald Reuel Tolkien wurde am 3. Januar 1892 in Bloemfontein, Oranje-Freistaat (unabhängige Burenrepublik im südlichen Afrika) geboren und starb am 2. September 1973 in Bournemouth, England. Er war ein Schriftsteller und Philologe. Sein Roman "Der Herr der Ringe" ist eines der erfolgreichsten Bücher des zurückliegenden Jahrhunderts und gilt als eines der konstituierenden Werke für die Fantasy-Literatur der Moderne.

