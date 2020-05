vor 21 Min.

Tom Cruise will Weltall-Film mit Doug Liman drehen

US-Schauspieler Tom Cruise will mit Doug Liman hoch hinaus.

Im Mai hatte Tom Cruise zusammen mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa Pläne für einen Weltall-Film bekanntgegeben. Nun soll auch klar sein, wer Regie führen soll.

Tom Cruise (57) will für seinen geplanten Weltraum-Film mit Dreharbeiten auf der Internationalen Raumstation ISS Regisseur Doug Liman ("Die Bourne Identität") an Bord holen.

Der Filmemacher, der mit Cruise zuvor den Endzeit-Streifen "Edge of Tomorrow" und den Drogenthriller "Barry Seal: Only in America" drehte, soll auch das Drehbuch schreiben, wie die Branchenportale "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" berichteten.

Cruise hatte die hochfliegenden Pläne für das noch titellose Projekt Anfang Mai zusammen mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa bekanntgegeben. Man wolle auf diese Weise eine neue Generation von Ingenieuren und Wissenschaftlern inspirieren, um die "ehrgeizigen Pläne" der Nasa umzusetzen, schrieb damals Nasa-Chef Jim Bridenstine auf Twitter. Cruise will auch das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Star-Entrepreneur Elon Musk einschalten. Der Inhalt des Projekts ist bisher unter Verschluss.

Liman arbeitet derzeit noch an der Jugendbuch-Verfilmung "Chaos Walking" mit Daisy Ridley, Nick Jonas, Tom Holland und Mads Mikkelsen. Cruise steckte im Frühjahr mitten in den Dreharbeiten zu "Mission: Impossible 7", die wegen der Corona-Krise auf Eis gelegt wurden. Der Kinostart für seine "Top Gun"-Fortsetzung war kürzlich auf Dezember vertagt worden. (dpa)

The Wrap

Deadline.com

Jim Bridenstine auf Twitter

Themen folgen