10:48 Uhr

Tom Cruise zeigt Trailer von "Top-Gun"-Fortsetzung

Tom Cruise hat auf der San Diego Comic-Con den ersten Trailer zur Fortsetzung des Kultfilms "Top Gun" vorgestellt - und neue Details zum Film verraten.

Action-Star Tom Cruise hat am Donnerstag einen Trailer für den zweiten Teil von "Top Gun" vorgestellt. Der erste Teil des Kultfilms kam 1986 in die Kinos und begeisterte Millionen von Fans. Nach "Top Gun" waren Lederjacken und weiße T-Shirts wieder in und Kenny Loggins hatte mit dem Song "Danger Zone" einen seiner größten Erfolge.

Damals war Tom Cruise 23 Jahre alt. Nun, 34 Jahre später, veröffentlichte der 57-jährige Hollywoodstar zu Beginn der Comic-Con-Messe in San Diego den Trailer zur lang ersehnten Fortsetzung von "Top Gun". "Ihr wart sehr sehr geduldig mit mir und ich hatte das Gefühl, es liegt in meiner Verantwortung euch nun endlich etwas zu bieten", sagte der Schauspieler vor der Veröffentlichung des Trailers. Mit den Worten "Top Gun" sei eine Liebeserklärung zur Luftfahrt zeigte er den zweiminütigen Trailer. Auf YouTube hat er bereits fast zwei Millionen Aufrufe.

Erster Trailer der "Top-Gun"-Fortsetzung

Tom Cruise stellt ersten Trailer von Top Gun-Fortsetzung vor.

Tom Cruise spielt in "Top Gun"-Fortsetzung and der Seite von Val Kilmer

Tom Cruise betonte, dass alle Szenen in "Top Gun" echt seien. Er selbst wird wieder die Rolle des Kampfpiloten "Maverick" übernehmen. Dieser arbeitet inzwischen als Fluglehrer. Im Trailer spielt Ed Harris seinen Vorgesetzten und fragt ihn, warum er noch immer in der gleichen Position sei, worauf "Maverick" antwortet: "Das ist eines der Mysterien des Lebens". Im Trailer sind todesmütige Flugmanöver zwischen Bergen und in der Wüste zu sehen. Tom Cruise ist bekannt dafür, seine Stunts selbst zu machen. In "Mission Impossible - Fallout" brach er sich bei einem Sprung von Haus zu Haus sogar das Bein.

In "Top Gun - Maverwick" spielen Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Miles Teller und Ed Harris mit. Regie führt Joseph Kosinski ("Oblivion"). Das Original wurde von dem 2012 verstorbenen Regisseur Tony Scott inszeniert. Das Studio Paramount will die Fortsetzung von "Top Gun" im Juli 2020 in die Kinos bringen. (AZ,dpa)

