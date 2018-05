vor 25 Min.

Tom Cruise zündet im neuen Trailer ein wahres Actionfeuerwerk Panorama

Ohne Tom Cruise wäre die "Mission: Impossible"-Agentenreihe nur halb so gut. Warum, das zeigt er im neuen Action-Trailer zu "Mission: Impossible - Fallout".

Von Oliver Bosch

Er springt aus Fenstern und Flugzeugen, wird von einem Auto vom Motorrad gefahren, liefert sich knallharte Fights mit seinen Gegnern, wird beinahe im Hubschrauber zerquetscht und stürzt einen Berg hinunter - Tom Cruise gibt in "Mission: Impossible - Fallout" wieder alles. Der gerade veröffentlichte Trailer zeigt genau das und macht richtig Appetit auf den Nervenkitzel. d

Mit vollem Körpereinsatz startet der 55-Jährige als Top-Agent Ethan Hunt in sein mittlerweile sechstes Abenteuer. Diesmal muss er die Welt vor einem atomaren Anschlag retten. Henry Cavill spielt diesmal seinen mächtiger Gegner. Dabei brennt Cruise wie gewohnt ein Actionfeuerwerk der Superlative ab. Natürlich macht er wie gewohnt alle Stunts selbst.

"Mission: Impossible - Fallout"-Trailer: Tom Cruise liefert wieder Atemberaubende Stunts

Wir erinnern uns nur zu gerne, als er sich in "Mission: Impossible - Rogue Nation" an der Außenwand an der Tür eines Airbus A400 M festklammerte oder in "Mission: Impossible - Phantom Protokoll" in schwindelerregender Höhe an der Fassade des welthöchsten Gebäudes Burj Khalifa in Dubai herumturnte. Waghalsige Stunts sind zum Markenzeichen der Actionreihe und von Tom Cruise geworden. Genauso wie herrlich-komische Dialoge zwischen Cruise und Komiker Simon Pegg.

Beispiel gefällig? Wie wäre es damit. Pegg zu Cruise, der gerade ein Fenster eines Hochhauses mit einem Stuhl zertrümmert hat und vor dem tiefen Abgrund steht: "Du musst nach links. Worauf wartest Du?". "Ich springe aus einem Fenster!" antwortet Tom Cruise. Dann springt er scheinbar ins Leere, um letztendlich doch im letzten Moment an einem gegenüberliegenden Gebäude Halt zu finden.

Beim Dreh von "Mission: Impossible - Fallout" brach sich Tom Cruise den Fuß

Im Film übersteht Top-Agent Hunt die Aktion natürlich unbeschadet. Schauspieler Cruise musste dagegen richtig einstecken. Bei diesem Stunt brach er sich im vorigen August in London den Fuß. Beim Sprung prallte er unglücklich gegen eine Wand, ein Seil verhinderte Schlimmeres.

Der actionlastige Trailer zu "Mission: Impossible - Fallout" macht Appetit auf das mittlerweile sechste Abenteuer von Agent Ethan Hunt. Regie führte diesmal Christopher McQuarrie. Kinostart des Actionspektakels soll Ende Juli in den USA und Anfang August in Deutschland sein.

