Tommy Lee hat zum vierten Mal geheiratet

Ein Internet-Video, mit dem die Münchner Polizei vor falschen Polizeibeamten warnt, geht viral. Mehr als eine halbe Million Mal wurde es in kurzer Zeit angesehen.

Hauptbahnhof München

Unbekannter rast mit Büro-Drehstuhl in Kiosk

In der Nacht auf Freitag ist am Hauptbahnhof München ein Unbekannter mit einem Büro-Drehstuhl in einen Stand gerast. Die Jalousie des Ladens ging dabei kaputt.