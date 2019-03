vor 49 Min.

Toni Kroos ist wieder Vater geworden - und zeigt gleich ein erstes Foto

Toni Kroos ist wieder Vater geworden. Auf Instagram teilte der Fußballer die gute Nachricht mit seinen Fans - und ein erstes Bild seines Babys.

Toni Kroos freut sich über Nachwuchs. Der Fußballer ist zum dritten Mal Vater geworden. "Life is beautiful" - "Das Leben ist schön" schrieb der 29-Jährige am Dienstag auf Instagram - und präsentierte seinen Fans dazu auch gleich stolz den "Neuzugang".

Toni Kroos ist Vater geworden - erstes Foto auf Instagram

Weitere Worte verlor Toni Kroos zu dem Foto nicht. So ist bislang weder das Geschlecht noch der Name des Babys bekannt. Weil es auf dem Bild mit seinem Vater aber einen blauen Strampler trägt, vermuten viele Fans in den Kommentaren, dass sich Toni Kroos und seine Frau Jessica über einen kleinen Sohn freuen dürfen. "Gratuliere. Ich freue mich so für dich, Toni", lautete nur ein Glückwunsch unter dem Foto von Vater und Kind. Ein anderer Nutzer schrieb: "Aller guten Dinge sind 3."

Der Fußballer ist seit 2015 mit seiner Frau Jessica Farber verheiratet. Das Paar hat bereits zwei Kinder: eine Tochter und einen Sohn. (AZ)

