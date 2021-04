Tonis Welt heute auf Vox: TV-Termine am 28.4.21, Darsteller und Handlung

"Tonis Welt": Bei Vox läuft aktuell eine neue Dramedy-Serie. Wann sind die TV-Sendetermine? Worum dreht sich die Handlung? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Hier erfahren Sie es.

"Tonis Welt" ist ein Spin-off von "Club der roten Bänder". Vox bringt den Ableger seiner erfolgreichen Serie ab heute im Free-TV. Wir verraten Ihnen hier die genauen TV-Sendetermine, die Handlung und die Darsteller im Cast.

Das sind die TV-Sendetermine von "Tonis Welt" auf Vox

Die Serie startete am Mittwoch, 14. April 2021, mit einer Doppelfolge. Die übrigen Episoden bringt der Sender in den darauffolgenden Wochen - auch jeweils mitwochs. Vox hat insgesamt acht Folgen angekündigt.

Hier ein Überblick über die konkreten Sendetermine:

14.4.21, 20.15 Uhr: "Neubeginn"

14.4.21, 21.10 Uhr: "Herausforderungen"

21.4.21, 20.15 Uhr: "Wünsche"

21.4.21, 21.10 Uhr: "Geheimnisse"

28.4.21, 20.15 Uhr: "Anders Normal"

28.4.21, 21.10 Uhr: "Überraschungen"

5.5.21, 20.15 Uhr: "Wahre Gesichter"

5.5.21, 21.10 Uhr: "Zukunft"

Die Folgen von "Tonis Welt" sind seit dem 7. April jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung auf TVNow abrufbar. Erstmalig im Free-TV war auch der Kino-Film "Club der roten Bänder – Wie alles begann" am 7. April um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen.

Handlung: Worum geht es bei "Tonis Welt"?

Toni ist Asperger-Autist, Valerie hat das Tourette-Syndrom. Die beiden sind seit über einem Jahr ein glückliches Paar. Als Valeries Großmutter stirbt, stehen die beiden aber vor einer großen Entscheidung: Sollen sie das renovierungsbedürftige Haus der Oma auf dem Lande kaufen und dort gemeinsam ein neues Leben beginnen?

Der etwas spleenige, gewohnheitsliebende Toni kann nicht an gelernten Strukturen festhalten, sondern baut ganz auf sich und seinen eigenwilligen Charme. Er ist fest entschlossen, Valerie zu beweisen, dass er nicht nur der Mann für ein gemeinsames Haus, sondern für ein komplettes gemeinsames Leben ist. Die Dorfbewohner allerdings haben nicht gerade auf dieses ziemlich außergewöhnliche Paar gewartet. In seinem neuen Job gerät Toni mit Dr. Alfred Schmieta an den wohl miesestgelaunten Boss aller Zeiten. Für Valerie wiederum wird der Neustart im Haus ihrer Oma zur emotionalen Achterbahnfahrt. Hier war sie als Kind so glücklich. Aber hier kommt auch eine alte Frage wieder hoch: Wer ist ihr Vater? Könnte es vielleicht die Jugendliebe ihrer Mutter sein, der coole Chordirigent Malte? Auf ihrer gemeinsamen Reise werden Toni und Valerie wie von einem Katapult ins Erwachsenenleben geschossen – ohne Knete, ohne Plan, auch mal panisch – aber mit Herz, Entschlossenheit und immer mit ihrem außergewöhnlichen Charme.

"Tonis Welt" hat eine klare Botschaft: Es macht nichts, wenn man anders ist! Das zeigt die neue Serie auf liebevoll humorige Art. Die Zuschauer haben die beiden Hauptdarsteller bereits in "Club der roten Bänder" ins Herz geschlossen - sie lernen Toni und Valerie jetzt auf ihrem gemeinsamen, etwas holprigen Weg ins Erwachsenwerden völlig neu kennen.

Ivo Kortlang, der Darsteller des Toni, sagt im Interview mit Vox: "Über drei Jahre hinweg habe ich mit Toni mitgefühlt, mitgelacht und mitgeweint. Ich habe mit ihm herausgefunden, was ihm das Wichtigste im Leben ist, wie es ist, einen Freund zu verlieren und wie sich der erste Kuss anfühlt. Ich freue mich zutiefst, seine Geschichte mit Amber Bongard an meiner Seite jetzt weiterzuerzählen."

Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast von "Tonis Welt"?

Ivo Kortlang als Anton "Toni" Vogel

als Amber Bongard als Valerie

als Armin Rohde als Dr. Alfred Schmieta

Kai Schumann als Malte

Nora Boeckler als Anja

Lea Zoe Voss als Chloe

"Tonis Welt": Das Team hinter der Kamera

Drehbuch: Elena Senft

Regie: Felix Ahrens und Felix Binder

und Kamera : Thomas Schinz

: Szenenbild: Götz Harmel

Kostüm: Angi Neis

Schnitt: Nicolás Montaño Goertz und Anne-Kathrein Thiele

Musik: Jens Oettrich

Redaktion: Markus Böhlke , Mediengruppe RTL

, Mediengruppe Leitung Fiction: Frauke Neeb , Hauke Bartel , Mediengruppe RTL

, , Mediengruppe Produktionsfirma: Bantry Bay Productions GmbH – Produzentin: Gerda Müller , Producer: Tobias Ketelhut

