"Top Chef Germany" 2019 gestartet: Wer ist raus?

Sat.1 sucht wieder den "Top Chef Germany" 2019. Anfangs starteten zwölf Gastronomen. Wer sind die Kandidaten? Und wer musste nach Folge 1 die Show verlassen?

Am Mittwoch, 8. Mai, startete auf Sat.1 die neue Koch-Show "Top Chef Germany" 2019. In den Format treten Köche aus ganz Deutschlang gegeneinander an, um sich den Titel zu holen. Anfangs waren das zwölf Stück. Um eine Runde weiterzukommen, müssen sie eine Fachjury begeistern: Neben der Foodkritikerin Alexandra Kilian und dem Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr bewertet auch Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann die Gerichte der Kandidaten. Weitere Infos über die Juroren finde Sie hier: "Top Chef Germany" 2019: Wer sitzt in der Jury?

In drei Spielrunden mussten sich die ehrgeizigen Profiköche in der erste Folge messen. Zusammen mit Gastjuror Arne Anker ging es unter anderem in die Arminius-Markthalle in Berlin. Dort sollten sie lokale Klassiker wie Eisbein und Berliner Pfannkuchen neu interpretieren. Doch wer sind die Köche, die zum "Top Chef Germany" 2019 gekürt werden wollen? Hier stellen wir Ihnen alle Kandidaten vor - und verraten wer ausgeschieden ist:

"Top Chef Germany" Kandidaten: Diese Köche sind raus

Sonja Baumann aus Köln

Die 34-Jährige führt seit 2018 gemeinsam mit Erik Scheffler das Restaurant "NeoBiota" in Köln. Zum Drehstart von "Top Chef Germany" wurde es mit dem ersten Michelin-Stern ausgezeichnet. Baumann wurde 2016 zur Newcomerin des Jahres (FAZ) und 2017 zur "Best of Next Generation" (Feinschmecker) gekürt. Ihr Motto ist dabei recht simpel: "Einfach mal lecker machen."

Christopher Knippschild aus Rüthen im Sauerland

Der 27-jährige Sohn eines Koches startete seine Karriere im Romantik Hotel "Residenz am See" in Meersburg am Bodensee. Laut der "Marmite Youngster Selection 2019" ist Knippschild unter den Top 3 der besten Jungkochtalente der Schweiz. Aktuell ist er Chef de Partie Entremetier im Restaurant "Mesa" (1 Stern) in Zürich.

"Top Chef Germany" Kandidaten: Diese Köche sind noch dabei

Annette Glücklich aus Worms

Die 34-Jährige kann bereits auf reichliche Kocherfahrung zurückblicken. So war sie zeitweise Souschefin im "Hämmerle's Restaurant", das einen Stern besitzt. Aktuell ist sie selbstständige Eventköchin und betreibt eine eigene Event-Catering Firma. Laut dem Sender sei ihre Küche von französischen, italienischen und deutschen Einflüssen geprägt.

Serkan Güzelcoban aus Öhringen

"Orient trifft Okzident" - so beschreibt der 34-jährige Koch seine Küche. Erste Erfahrungen sammelte er bereits im jungen Alter von 13 Jahren. Im Restaurant "Handicap" erkochte sich Güzelcoban einen Michelin-Stern und ist aktuell der Küchenchef des Restaurants "Kleinod" in Öhringen.

Hou Hua aus Willich

Die Event-Show-Köchin machte sich 2014 mit ihrem "Hou-Seg Fine Cooking" selbstständig. Zuvor arbeitete die 36-Jährige mit chinesischen Wurzeln in einigen gehobenen Restaurants wie das "Achterath's Restaurant" und "Gasthof Brendel" (jeweils 14 und 15 Punkte Gault & Millau). Ihre Lehre zur Köchin absolvierte sie, so Sat.1, im Düsseldorfer Restaurant "Victorian" (1 Stern).

Steffan Disch aus Freiburg im Breisgau

Für den 47-Jährigen wird es nicht der erste Auftritt im TV sein: Disch sammelte bereits Erfahrungen im Magazin "Abenteuer Leben". Als selbstständiger Koch ist er auch Inhaber des Gasthauses "Raben Horben", das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Zudem ist er Mitglied der "Jeunes Restaurateurs", eine Elite-Vereinigung junger Spitzenköche.

Christian Grundl aus Amtzell

Der 33-Jährige aus dem Allgäu ist Küchenchef im Restaurant "Schattbuch" (1 Stern, 15 Punkte Gault & Millau). Dem Sender erklärt er: "Ich habe das Privileg, ein Restaurant mit Freunden zu führen. Wir haben uns auf den Hut geschrieben, das kulinarische Niveau des Allgäus zu heben und etwas zu modernisieren."

Sven Wesholek aus Dortmund

Er gehört zu den jüngeren Kandidaten: Mit seinen 26 Jahren hat Wesholek schon einige Kocherfahrungen in hochkarätigen Restaurants sammeln können. Im Restaurand Résidence (2 Sterne) arbeitete er als Souschef und bis Ende März 2019 war er als Küchenchef im Restaurant "Schote" (1 Stern) tätig.

Bernhard Reiser aus Würzburg

Der 53-Jährige blickt auf eine beeindruckende Kochkarriere zurück. Aktuell ist er der Inhaber des Gourmetrestaurants "Der Reiser", dotiert mit einem Stern, und Besitzer von "Reisers Genussmanufaktur" inklusive Restaurant, Kochschule und Feinkostproduktion. Der Gourmetkoch gründete vor über 20 Jahren seine Kochschule, die 2017 als "Kochschule des Jahres" ausgezeichnet wurde.

Tom Götter aus Selzen

"Rebellisch, aber immer strukturiert" - so beschreibt Götter dem Sender seinen Kochstil. Der 31-Jährige bildete sich in der "Steigenberger Akademie" in Bad Reichenhall zum Küchenmeister weiter. Götter war auch im Ausland tätig, unter anderem in Australien, Bali und Kanada. Aktuell ist er Küchendirektor und Küchenchef auf dem neuen Kreuzfahrtschiff "Scenic Eclipse".

Franz-Josef Unterlechner aus Ebersberg

Zurzeit ist der 33-Jährige Küchendirektor der Restaurants im 5-Sterne-Hotel "Bachmair Weissach". Unterlechner erklärt: "Meine Küche steht für einen sehr bodenständigen Geschmack, mit dem jeder etwas verbindet." Zuvor arbeitete er bereits in den Küchen der Restaurants "Überfahrt" (3 Sterne, 19,5 Punkte Gault & Millau) und "Königshof" (1 Stern, 18 Punkte Gault & Millau). Beim internationalen Kochwettbewerb "Bocuse d'Or" Germany belegte er 2018 den 2. Platz.

Johannes Sommer aus Lübeck-Travemünde

Eine Liebeserklärung für die Gastronomie liefert Sommer in seiner Kochkunst: "Meine Küche steht für wahre Liebe zu dem Beruf Koch", sagt der 26-Jährige laut Sat.1. In Travemünde absolvierte Sommer seine klassische Koch-Ausbildung, die er durch eine Sushi-Koch-Ausbildung erweiterte. Zurzeit ist er im Restaurant "Horizont" im Strandhotel "Fontana" Souschef.

Die neue Kochsendung ist die Deutschland-Version des weltweit erfolgreichen Konzepts. 2006 feierte das Format in den USA Premiere und läuft aktuell in der 16. Staffel. "Top Chef Germany" 2019 startete mit der ersten Folge am Mittwoch, 8. Mai. Die nächste Folge kommt am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr auf Sat.1. (rlb)

